Así luce a sus 59 años el actor que interpretó a “George McFly” en la película “Volver al Futuro”

"Volver al Futuro" es considerada una de las películas de ciencia ficción y comedia más exitosas de la década de los 80, que se ha ganado millones de fanáticos alrededor del mundo, quienes hasta hoy día recuerdan a sus entrañables personajes, y uno de ellos era “George McFly”, interpretado por el actor Crispin Glover, quien en la actualidad tiene 59 años.

“Volver al Futuro” contó con tres partes, y tuvo un gran elenco conformado por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson y el propio Crispin Glover. La historia transcurre en base a las aventuras de “Marty McFly”, un adolescente quien era mejor amigo de un genio inventor llamado “Doctor Brown” que inventó una máquina que los hacía viajar a través del tiempo. Así llegaron a 1955, año en que “Lorraine” y “George McFly”, padres de “Marty”.

Así luce hoy Crispin Glover a sus 59 años de edad.

La película fue un éxito en taquillas recaudando más de 380 millones de dólares en todo el mundo, así como también se insertó en la cultura popular de Estados Unidos, ya que en 1986, “Volver al Futuro” fue nombrada en el discurso del Estado de la Unión por el presidente de ese país Ronald Reagan. En 2007, la Biblioteca del Congreso incluyó el film en el National Film Registry, y en 2008, el American Film Institute la clasificó como la décima mejor película de todos los tiempos dentro del género.

Luego de "Volver al Futuro", Crispin Glover continuó con su carrera en el cine.

El éxito de "Volver al Futuro" condujo a la creación de una trilogía de películas, una serie animada y una atracción en un parque temático llamada "Back to the Future: The Ride."

En la actualidad, Crispin Glover, el actor que interpretó a “George McFly”, tiene 59 años, no ha cambiado mucho con respecto al aspecto físico que tenía en los años 80 y sigue con su carrera de actor, aunque también es cineasta, escritor, músico y archivista esotérico. En su cuenta de Instagram acumula más de 49 mil seguidores que siguen recordándolo como un de los actores más significativos de la película “Volver al Futuro”.