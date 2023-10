Aseguran que la relación entre Gerard Piqué y los padres de Clara Chía Martí sería realmente tensa

Según lo reportado por el paparazzi español Jordi Martin, quien desde su separación con Shakira se ha convertido en una pesadilla para Gerard Piqué, la relación entre el exfutbolista y los padres de su novia Clara Chía Martí no estaría pasando por su mejor momento, es más sería realmente muy tensa.

"La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía", reveló el periodista de espectáculo a la revista mexicana “TV Notas”.

Debido a su relación con Gerard Piqué, Chara Chía también estaría distanciada con sus padres.

Jordi Martin, quien es colaborador del programa “El gordo y la flaca” de Univision, aseguró que desde hace un tiempo que Clara Chía no se habla con sus padres debido a la relación que mantienen con el empresario, quienes no ven con agrado la diferencia de edad que existe entre la pareja y que, además, no ven con buenos ojo que su hija presuma con orgullo su noviazgo con el ex de Shakira.

Asimismo, el también fotógrafo, brindó detalles de situaciones que sucedieron, como por ejemplo, una visita de Gerard Piqué a la casa de sus suegros, donde estaban presentes otros familiares de su novia y le expresaron abiertamente su rechazo al ex deportista. “No te queremos”, le dijeron los padres de Clara Chía.

Los padres de Clara Chía temen que su hija termine como Shakira.

Jordi Martin profundizó contando hasta qué punto llega el conflicto entre la joven relacionista pública y sus progenitores. "Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja", detalló el comunicador.

Lo dicho por Martin coinciden con lo informado en el mes de mayo pasado en popular programa de Ana Rosa, en España, donde se había señalado que los padres de Clara Chía estaban en desacuerdo con la relación de su hija y Piqué ya que temía que la joven terminara igual que Shakira, así como tampoco era de su agrado toda la atención mediática de la que comenzó a ser blanco la novia del presidente de la “Kings League”.