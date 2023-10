Aracely Arámbula descalificó a Luis Miguel con un mensaje polémico sobre sus hijos

Es de público conocimiento que la relación entre quienes fueron pareja hace algunos años, Aracely Arámbula y Luis Miguel, no terminó en buenos términos o al menos eso es lo que, desde hace un tiempo, la Chule intenta dar a entender. En más de una ocasión se ha pronunciado acerca de la falta de atención de Luismi hacia sus hijos, Miguel y Daniel.

La actriz y el cantante se unieron en 2005 y la pareja duró hasta el año 2009. En ese lapso, si bien el mexicano siempre intentó dejar su vida privada tras bambalinas, ha sido su exmujer la encargada de “sacarle los trapitos al sol”. En esta oportunidad, Aracely Arámbula publicó un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención de los fanáticos porque lo deja en evidencia de que no se está comportando como debiera.

La imagen que compartió Aracely Arámbula en sus historias de Instagram.

“Cuando al papá le faltó valentía, al abuelo le sobró amor”, eso fue lo que posteó la madre de los hijos de Luis Miguel en sus redes sociales. Las que automáticamente empezaron a arder con comentarios por parte de ambos seguidores, algunos palitos en contra de la actriz y otros dirigidos directamente hacia el cantante.

La realidad es que Aracely Arámbula, desde hace un tiempo, deja entrever un despecho profundo hacia su ex y enmascaradamente se mete de lleno en un terreno complicado al tildar de cobarde al cantante y compararlo irónica y ácidamente con su padre, contra quien sabemos, tiene más de una factura que cobrar.

Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron dos hijos durante su romance a mediados de la década del 00.

Hace algunos meses, este tema que venía preocupando a los fans hizo que la prensa publicara que el cantante no figura como “deudor alimentario”. De hecho, se dio a conocer el pasado 20 de septiembre, ante los juzgados de la Ciudad de México, que el cantante hizo un depósito de 1.4 millones de dólares en favor de sus hijos, a lo que Aracely Arámbula habría hecho caso omiso y no solo no recibió dicha suma, sino que tampoco salió a desmentir los rumores del rechazo.