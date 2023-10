Mónica Noguera rompe el silencio y habla por primera vez del supuesto romance con Erik Rubín

Mónica Noguera se encuentra en el ojo del huracán luego de ser señalada como la tercera en discordia por la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, con quien supuestamente mantiene un romance. Ahora, la conductora del programa “Sale el Sol” de Imagen TV rompió el silencio y habló por primera vez sobre los rumores que la relacionan con el ex integrante del grupo Timbiriche.

"No tengo nada que ver con Erik. Es mi amigo, lo adoro. Vi a Andrea. Nos dimos un abrazo enorme. Y nada puede con la amistad, con falsas interpretaciones, calumnias", aclaró Mónica Noguera a la prensa.

Mónica Noguera negó ser la causante de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Noguera aclaró que tiene una muy buena relación de amistad con Rubín y Legarreta y que no hace caso a las especulaciones que se han instalados en las redes sociales. "Quiero mucho a Andrea porque es una mujer directa, contundente. Entreno con sus hijas que son un encanto y en sus hijas puedes ver el reflejo de lo que son sus padres, y las niñas son un encanto", expresó la conductora. "Erik es mi hermano, estoy entrenando con él desde hace años. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Somos amigos", insistió Mónica Noguera.

Mónica Noguera dejó en claro que la une a Andrea Legarreta una estrecha relación de amistad.

De hecho, Mónica Noguera aclaró que lo que dijo el productor musical fue una broma. "Todos sabemos y los que nos conocen saben que lo de Erik Rubín fue una broma, que se casaría conmigo y Andrea Legarreta sería la madrina. Ellos llevan un tiempo separados, lo dieron a conocer en medios de comunicación. Debe ser doloroso para ellos, y con dos nenas, estar lidiando con situaciones de 'es que él', 'es que ella'. Tienen una familia y eso debe ser muy doloroso. Andrea viene de la muerte de su mami y a mí se me hizo de lo más doloroso que todavía tuviera que enfrentar este tipo de situaciones falsas porque somos amigos", aseveró la presentadora del programa “Sale el Sol”.