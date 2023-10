Laura Zapata reveló porque se distanció de su media hermana Thalía

Luego de que Laura Zapata y su media hermana Ernestina Sordi fueron secuestradas en setiembre de 2002, la relación en la familia sufrió un quiebre. Asimismo, al fallecer su madre, Yolanda Miranda Mange, la relación de la actriz y sus otras hermanas se rompió definitivamente, excepto con Thalía, hasta que murió Eva Mange, abuela de ambas, donde las cosas fueron desgastándose hasta que finalmente se distanciaron.

"Le dije a Thalía, le dije 'oye, vas a venir, ¿verdad?'. Respondió: 'no porque el COVID'. 'Vas a venir a despedirla, ¿verdad?'. 'No, porque el cumpleaños de mi hija'", relató Zapata en una reciente entrevista con Pati Chapoy en su canal de YouTube.

Laura Zapata y Thalía llevaban una buena relación antes de la muerte de su abuela Eva Mange.

Si bien esto lastimó profundamente a Laura Zapata, lo que definitivamente terminó por distanciar a la actriz de su media hermana fue cuando Yolanda Andrade dijo que Thalía la mantenía, lo que provocó que la villana de telenovelas le pidiera a la cantante que le ponga un alto a los dichos de la conductora.

"A Thalía le dije 'oye, para tu amiguita Yolanda Andrade. Tú nunca me has mantenido, ni tienes por qué mantenerme. Yo trabajo desde hace muchos años, yo te abrí la puerta de esto, de lo que ahora vives y de lo que eres famosa. Yo ya era Laura Zapata antes de que tú entrarás a este medio'. 'Di la verdad, no te estoy pidiendo que digas una mentira'", dijo Laura Zapata.

Laura Zapata asegura que se siente bien al estar alejada de Thalía.

Sin embargo, con la reacción que tuvo Thalía ante esto, la actriz se llevó una gran decepción. "Y entonces me dice: 'Pues, habla tú con ella', y yo le dije, 'no, pues yo ni la conozco, yo no tengo que hablar con ella, es tu amiga, y ella, con esa gala de que es tu amiga, está diciendo esto, ¿no?'. 'Si no quieres hablar con ella, has una nota diciendo la verdad, que tú no me mantienes y nunca me has mantenido'. Ni hizo la nota, ni le dijo a su amiga, su amiga siguió vociferando. Y dije '¿para qué quiero a esta hermana?'. Entonces saqué mi cuarta tijera y corté", finalizó Laura Zapata.

Ahora, Laura Zapata se siente tranquila de haber cerrado la relación con Thalía y confiesa prefiere estar alejada de situaciones que la incomoden.