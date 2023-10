Imperdible: Rebecca De Alba reconoció que estuvo embarazada dos veces durante su relación con Ricky Martín

Ricky Martin y Rebecca De Alba conformaron una de las parejas favoritas de la industria del entretenimiento hasta que su relación llego a su fin en el año 2005. En aquel entonces, la ex reina de la belleza dio a conocer que ya no estaba en una relación con Ricky, con quien había quedado en buenos términos.

A pesar del tiempo y la distancia, hoy continúan siendo grandes amigos. Fuente: GettyImages

De Alba y Ricky se conocieron cuando él aún formaba parte de Menudo y ella comenzaba su carrera en Siempre en domingo, con Raúl Velasco. Su relación amorosa surgió en 1994, poco después Ricky dejó la banda y se instaló en la Ciudad de México para trabajar en teatro y televisión.

Hoy, esta expareja vuelve a ser noticia, ya que De Alba abrió su corazón en una entrevista y hablo sobre su deseo de haber formado una familia y tener hijos. “Tuve un par de pérdidas con la misma pareja”, declaró en la charla con Alberto Peláez para su segmento de YouTube. Luego de que el entrevistador preguntara sobre la identidad de la pareja en aquel momento, ella comentó “Por ahí se sabe, ya se sabe desde hace mucho… Con Ricky”, dijo finalmente.

Se hablaba de que estaban comprometidos y planeando una boda, pero nunca llegaron a casarse. Fuente: GettyImages

La belleza zacatecana profundizó sobre la relación que mantenía con el cantante boricua y el mal momento que pasaron cuando intentaron formar una familia: la perdida de dos embarazos. Sobre su relación con Ricky dijo que “Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas”.

Aunque Rebecca no logró que ningún embarazo avanzara, aseguró que sé siempre se ha sentido realizada como mujer “Yo creo que la mujer es una máquina perfectamente bien diseñada que no necesita a nadie, ni a una pareja, para procrear una familia y, ¿que se sienta incompleta por no tener hijos? En lo absoluto. Nunca lo pensé así ni lo pienso ahora”, dijo.