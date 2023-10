Todos los secretos del romance de Bradley Cooper y Gigi Hadid

Hay historias de amor en Hollywood que comienzan a vivirse en la clandestinidad, para que la prensa no vicie ese entorno íntimo que ambos pretendientes quieren mantener para conocerse lo mejor posible. Pero así como sale a la luz, también lo hacen sus secretos, como pasó con el romance de Bradley Cooper y Gigi Hadid.

El actor norteamericano de 48 años y la modelo de 29 son los protagonistas de unos fuertes rumores que los vinculan sentimentalmente. Ambos son atractivos, exitosos y están solteros actualmente, pero son otros los indicios que avivan esta posibilidad de amor en puerta o de un romance secreto.

Esas chances se hicieron más sólidas con la última novedad que confirma, al menos, que se están viendo persona, ya que fueron fotografiados juntos en lo que parece ser una cita en la que ambos cenaron juntos.

El hecho se dio el pasado jueves en el restaurante Via Carota, ubicado en pleno centro de Nueva York, y luego la pareja se retiró del allí en el mismo vehículo. Bradley lucía una gorra amarilla y vestía informal, mientras que Gigi portaba una minifalda marrón y un top blanco que combinaban con una campera oversized.

Ambos fueron fotografiados y las imágenes se publicaron en Daily Mail, esas imágenes dieron la vuelta al mundo y dejó a todos los viewers fantaseando con el noviazgo, que cada vez está más cerca de ser una realidad.

Ante esto, la revista People dio con una fuente allegada que indicó que ambos estarían transitando el conocerse, sin poner etiquetas a este vínculo que les cae bien a ambos. “Se están divirtiendo; ella es independiente y su vida está llena de ocupaciones, por lo que no creo que suceda nada serio de inmediato, si es que ocurre”, explicó este informante.

A esto se le suma que Gigi, según indicó la misma fuente, ya tenía su crush con Bradley desde hacía tiempo, por lo que vería con buenos ojos el tratar de llevar una amistad un poco más allá con el actor.

La actual situación de la incipiente pareja entre Hadid y Cooper tendrá más ojos puestos en ellos, porque aún no han confirmado ni negado esta relación, al menos en primera persona. Los secretos que puedan esconderle al mundo estarán bajo la lupa de los medios y quedará en ellos que todo eso no contamine el ambiente para que se conozcan y, por qué no, se cortejen.