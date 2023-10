Qué fue de la vida Jaden, el hijo de Will Smith, tras The Karate Kid

Han pasado más de una década desde que Jaden Smith, el hijo de Will Smith, protagonizó el remake de la emblemática película The Karate Kid en 2010 junto a Jackie Chan. Por eso, el cambio que ha experimentado físicamente el joven ha sido notable, y para sorpresa de todos luce muy diferente a aquel entonces.

En ese momento, Jaden Smith tenía tan solo 12 años, pero ya mostraba un talento innato para la actuación. Antes de convertirse en un experto de las artes marciales, los espectadores lo vieron en la película En busca de la felicidad (2006) junto a su padre, Will Smith.

Jaden Smith protagonizó The Karate Kid junto a Jackie Chan cuando tenía tan solo 12 años.

Luego, padre e hijo compartieron pantalla nuevamente en After Earth (2013) y, más recientemente, en Life in a year (2020), filme dentro del que compartió reparto con Cara Delevingne.

Además de su carrera como actor, Jaden Smith ha incursionado en la música. Colaboró con Justin Bieber en el tema principal de The karate kid, el cual también aparece en el álbum Never say never: the remixes del intérprete. Por otro lado, el joven lanzó su propia música, con éxitos notables como Never say never y Falling for you.

En ese ámbito musical, el hijo de Will Smith ha publicado seis álbumes, siendo el primero de ellos en 2014, cuando tenía solo 16 años. A día de hoy, con 24 años, ha creado un impresionante catálogo de más de 100 canciones con más de 600 millones de reproducciones en YouTube y una audiencia promedio de 6 millones de oyentes en Spotify.

Su estilo musical, sin duda, es el trap, y se inspira en su vida cotidiana para escribir sus letras. No tiene reparos en colaborar con otros artistas urbanos como Raury, Babe Rainbow, Joey Bada$$ e incluso su hermana, Willow.

El cambio físico de Jaden Smith, a 13 años de The Karate Kid.

En cuanto a la moda, el joven se ha destacado por su estilo único y particular, tanto en sus videoclips como en su vida personal. Suele lucir ropa colorida y diversa, y a menudo participa en desfiles de moda, como la Fashion Week de París. Además, ha sido la imagen de algunas de las firmas más reconocidas, como Louis Vuitton.