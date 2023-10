Luego de la polémica con Horacio Pancheri, Samadhi Zendejas comparte un tierno video junto a William Levy

Para Samadhi Zendejas no ha sido una semana fácil ya que protagonizó una fuerte polémica junto a Horacio Pancheri luego de que el actor argentino haya hecho un comentario despectivo hacia su persona llamándola “fea”. Ahora, la actriz dejó de lado la controversia y utilizó sus redes sociales para compartir con sus fanáticos un tierno video junto a su compañero de elenco William Levy en la telenovela “Vuelve a mí” de Telemundo.

Por su parte, Horacio Pancheri, se excusó a través de su cuenta de X, antiguo Twitter, negando que él haya enviado en mensaje y asegurando que le habían hackeado su cuenta de Instagram por lo que no fue el autor del insulto.

Samadhi Zendejas compartió un tierno video en sus redes sociales.

"Samadhi, el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia", escribió Pancheri.

Samadhi Zendejas buscó contención en familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Un escrito que muchos no creyeron y al que reaccionaron con dureza, como fue el caso de la cantante Danna Paola, quien definió de "decepcionante" su actitud.

Mira el video

Pero dejando atrás este amargo episodio, Samadhi Zendejas compartió en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores, un tierno video junto a William Levy que corresponde a un nuevo capítulo de la telenovela “Vuelve a mí”, producción de Telemundo que está arrasando en esto momentos.