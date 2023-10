Así como hay matrimonios farandúlicos que se llevan toda la atención del público, las rupturas acaparan más audiencia debido al hambre de información respecto a los motivos. Habiendo pasado más de una década, John Stamos contó todos los secretos de su escandaloso divorcio.

Fue allá por 1994 cuando el actor californiano conoció a Rebecca Romijn, mientras ella trabajaba en un desfile de Victoria’s Secret, se flecharon inmediatamente y pasaron por el altar cuatro años más tarde. Él tenía 35 años y ella estaba a poco de cumplir 26.

En esa época, se estaba dando una situación que fagocitó los rumores que llegaron más tarde, donde la carrera de uno estaba menguando mientras que la de la otra estaba en pleno ascenso. Sin embargo, el problema pasaba por otro lado.

En el contexto de la promoción de su flamante libro, If You Would Have Told Me (Si me lo hubieras dicho), Stamos rememoró con la revista People aquella época que vivió con Romijn y confesó cómo se sintió durante el desenlace del mismo, allá por 2004.

“Simplemente la odiaba. No podía creer cuánto la odiaba y cómo había arruinado mi vida”, sentenció categóricamente. Es que John reconoció que vivió muchos años con una sensación de angustia que lo destruyó, y también empezó a mirarse para adentro: “Empecé a pensar que quizá ella no era el demonio como pensaba, y que yo era tan responsable como ella de lo que había pasado”.

El divorcio se hizo efectivo en 2005 y fue un proceso “humillante” para él. “La opinión generalizada era que ella me había dejado porque su carrera estaba en un gran momento y la mía no tanto. No la culpo por eso, pero era la percepción que tenía la gente. Quizá no estaban equivocados, a ella le estaba yendo muy bien y a mí no”, recordó, ya que en esa época Rebecca ganó popularidad al encarnar a Mistique en X-Men.

Pasaron casi 20 años de ese episodio tan fugaz pero también tan intenso en la vida de John Stamos. Hoy está felizmente casado con Caitlin McHugh y tuvieron a Billy en 2018. Fue reconocido por Hollywood por su prolífica carrera, pero aquel matrimonio con Rebecca Romijn quedó marcada a fuego en sus recuerdos.