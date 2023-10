Will Smith dejó mudo al público con sus declaraciones luego de que su esposa Jada Pinkett hablara de su separación

En el marco de la publicación de “Worthy”, el libro biográfico de Jada Pinkett, esposa de Will Smith, la artista sorprendió confirmando que su relación matrimonial había terminado hacía siete años, y luego de hablar abiertamente de su separación, el actor dejó mudo al público con las declaraciones que realizó luego de escuchar a la madre de sus hijos.

Jada Pinkett dijo en una entrevista con “People” con respecto a su relación con Will Simith que "aún están averiguando" en qué fase se encuentran. "Hemos estado haciendo juntos un trabajo muy duro. Simplemente nos amamos profundamente y vamos a descubrir cómo es eso para nosotros", expresó.

Jada Pinkett reveló recientemente que ella y Will Smith están separados desde hace 7 años.

Por su parte, el protagonista de “Soy leyenda” reaccionó a las declaraciones de su esposa con un discurso público que conmovió a sus fans, dejando a todos sin palabras luego de referirse a los dichos de Jada Pinkett.

"¿Puedes amar a alguien para siempre, pase lo que pase? ¿Puedes amar a alguien durante el resto de tu vida incluso cuando no estás de acuerdo con esa persona?", preguntó durante la presentación de “Worthy” en Baltimore. Su respuesta fue un SÍ en mayúsculas.

A pesar de la separación, Will Smith y Jada Pinkett dicen amarse.

"Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida", expresó Will Smith abrazando a Jada Pinkett, quien no dejaba de mirarle con amor y cariño.

Asimismo, para quitar tensión del ambiente, Will Smith utilizó en sentido del humor que es característico en él, celebrando por sobre todo la vida de Jada Pinkett y su nueva publicación. Así también, los famosos dejaron en claro con este gesto, que seguirán unidos de alguna manera, apoyándose y respetándose en cualquier ámbito en el que se desarrollen.