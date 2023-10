La fuerte confesión de Adele sobre sus adicciones: "Lo extraño"

Durante uno de los conciertos que ofreció por estas horas en Las Vegas, Adele se confesó con sus fanáticos para contarles que durante sus veintes estuvo "al borde del alcoholismo". Sin embargo, logró hacer grandes cambios en su vida, dejó de lado esa adicción y que hace meses no consume.

Sin embargo, más allá de que hace tres meses que no bebe y que eso también le permitió generar favorables modificaciones en su vida, hoy esa rutina le parece "aburrida" y dice "extrañar" la bebida. Una confesión que a todos, fanáticos o no de Adele, ha dejado mudos.

Adele lanzó una fuerte confesión en pleno concierto.

"Dejé de beber hace unos tres meses y medio. Es aburrido, quiero decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis veintes, pero lo echo de menos", manifestó en su show Weekend With Adele.

La intérprete de Set fire to the rain también agregó que otro de los vicios que apartó de su vida fue el exceso de café, infusión que tampoco ya bebe. Los cambios de salud han sido notorios, pero definitivamente su lucha contra la adicción no es algo que pueda tomarse a la ligera.

En ese sentido, como parte de una humorada y mientras se puso a hablar con uno de los espectadores del show que le dijo que había estado tomando alcohol todo el día, la cantante le contestó: "Disfruta tu whisky, estoy muy, muy celosa".

La afición de Adele por el vino ya había sido reflejada en una de sus canciones, I drink wine, donde cantaba sobre el desamor y ahogar las penas bebiendo vino blanco. Por supuesto que este ha sido un tema que desde hace tiempo viene tratando, y que en varias entrevistas lo ha mencionado.

Adele lleva más de tres meses sobria.

"Siempre he tenido una relación muy estrecha con el alcohol. Siempre estuve muy fascinada por el alcohol. Es lo que mantuvo a mi papá alejado de mí. Así que siempre quise saber qué tenía de bueno", confesó en su momento, haciendo referencia a un antecedente familiar que definitivamente ha sido duro para ella.

Tiempo atrás, Adele había dejado de tomar alcohol para poder bajar más de diez kilos en cuestión de unas pocas semanas, además de una dieta saludable. Sin embargo, la muerte de su padre Mark Evans y el divorcio de Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, la empujaron nuevamente al alcohol. La lucha de la intérprete es constante.