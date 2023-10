Becky G revela sus secretos de belleza

Becky G es una de las artistas más representativas de la industria de la música global, quien en sus comienzos se peinaba y maquillaba sola para cada uno de sus shows. Ahora, en su gira “Mi Casa, tu casa”, la cantante reunió a un equipo de expertos en belleza que la asesora y la arregla con un estilo característico en cada noche. Es así que la artista ha revelado sus secretos para verse tan hermosa como se ve en sus presentaciones.

Becky G se unió recientemente como embajadora de la marca TRESemmé, y justamente el que está detrás de las ondas, trenzas y pedrerías en su cabello es el estilista profesional de la prestigiosa firma, Marco Peña.

Becky G tiene un equipo de expertos en belleza que la acompaña en sus giras.

"Me encanta jugar con mi cabello. Creo que es por eso que me emocioné tanto cuando surgió la oportunidad de formar parte de la familia TRESemmé. Realmente complementa la versatilidad que me gusta tener en mi estilo. No hay un look que no me guste, amo los updos, o un look suelto. En la gira he llevado el cabello suelto porque me encanta mover mi pelo y sentirme libre en el escenario", explicó la artista mexicana.

Para mantener sus rizos perfectos en el escenario, Marco Peña utiliza TRESemmé Ultra Fine Hairspray y un toque del Flawless Curls Mousse para mantener los rizos perfectos de Becky G sobre el escenario, que tienen un aroma a aguacate que la cantante adora. "Es tan bueno y huele increíble", confesó la intérprete de “Sola”.

Becky G tiene un único maquillador detrás del escenario.

En cuanto al maquillaje, Becky G confía en Gilbert Estrada, quien es el único maquillador detrás de escena. "Cuando me preparo temprano, termino peinando y maquillando a mis amigas para mi show", dijo la cantante.

Asimismo, Becky G también se preocupa de encontrar el equilibrio interior. "Soy una verdadera creyente en el balance de la mente, cuerpo y alma. A veces, necesito leer un libro o meditar y espiritualmente, siempre trato de estar con gente buena. Mi mamá siempre decía, dime con quién andas y te diré quién eres”, concluyó la artista de 26 años.