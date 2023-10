Rebecca de Alba revela que perdió dos hijos de Ricky Martin

Rebecca de Alba y Ricky Martin estuvieron de novios durante siete años, y aunque parecía que la pareja se consolidaba cada vez más con el paso del tiempo, llegó un día en el que se separaron. Ahora, la presentadora mexicana reveló que durante el tiempo que mantuvo su relación amorosa con el cantante, perdió dos hijos del artista.

“Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja. Por ahí se sabe. Con Ricky. Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene y la calidad de persona que es. Pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta”, mencionó la también actriz en una reciente entrevista para el programa de YouTube “En la cama con de Alberto Peláez”.

Rebecca de Alba reveló que con Ricky Martin tenían el deseo de formar una familia.

Rebecca comentó también como fue su relación con Ricky Martin. “Es que, en realidad, cuando te dicen ‘¿Por qué están juntos?’, y luego dices ‘Pues porque estamos juntos’. Es decir, hay algunas cosas, compatibilidad, pero es algo que no se puede explicar por qué cuando terminas no hay un motivo en específico, a veces es una serie de circunstancias”, mencionó. “No dejamos esa relación ni peleados ni por nada malo, simplemente decisiones, tiempo, etcétera”, expresó la famosa.

Rebecca de Alba y Ricky Martin estuvieron de novios durante 7 años.

Asimismo, Rebeca de Alba dejó en claro que a pesar de que Ricky Martin haya sido su romance más famoso, también ha tenido otras parejas. “Todo el mundo cree que solo tuve un novio toda mi vida desde que nací, que es él, y no, lo que pasa es que he sido noviera”, finalizó la conductora.