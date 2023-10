Qué dijeron los hijos de Will Smith tras las fuertes declaraciones de Jada Pinkett

Días atrás explotó una bomba cuando Jada Pinkett confirmó que hace siete años se encuentra separada de su esposo, Will Smith, y que desde la ruptura llevan una especie de "sociedad" dentro del cual las apariencias lo han sido todo, engañando al mundo entero. Tras estas fuertes declaraciones, sus hijos tomaron partido.

Todo parece indicar que los hijos del matrimonio, Willow y Jaden, además de Trey -el primogénito de Will Smith, fruto de una relación anterior del actor con Sheree Zampino-, no se encuentran muy a gusto con las recientes declaraciones de la intérprete.

Worthy, el libro de Jada Pinkett Smith que desató el escándalo.

Y no sólo parece que están enfadados con la publicación de las memorias de su madre, sino que además se sienten muy mal por su padre, quien ha protagonizado varios (y muy polémicos) capítulos del libro. Se desata un nuevo escándalo e interna familiar.

Worthy, el libro de Jada Pinkett, fue el centro de todas las polémicas durante las últimas semanas por sus jugosas revelaciones. Y es que, además de confesar encontrarse separada en secreto del actor durante 7 años, también revela algunos otros detalles íntimos de la pareja, como la famosa cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022.

De acuerdo con una fuente de Entertainment Tonight, los hijos del intérprete de Hombres de Negro "se sienten mal por su papá con todos los titulares recientes sobre sus padres". Y es que, esto sin dudas afecta principalmente su imagen.

La fuente añadió que los chicos "saben que (Will) ha pasado por muchas cosas últimamente y esto no ayuda", además de que "desearían que algunos de los asuntos privados de su familia siguieran siendo privados".

Will Smith junto a sus tres hijos: Trey, Jaden y Willow.

Si bien Will Smith aún no se expresó públicamente sobre el libro -solo reaccionó por medio de una carta que le mando a su exesposa-, se dice que el actor está "tratando de mantenerse ocupado y ha estado pasando el rato con buenos amigos y sus hijos” para distraerse de las controversias que ha generado la obra.