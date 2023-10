La estrella que rechazó protagonizar Game Of Thrones y no se arrepiente

Game of Thrones es el drama épico de historia y fantasía que se estrenó en HBO en el 2011 y contó con un total de ocho temporadas. Se encuentra dentro de las mejores series de todos los tiempos en la televisión y cualquiera hubiera querido estar dentro de la ficción, a excepción de la actriz Amybeth McNulty.

No es un secreto que la serie Anne With An E fue un grandísimo éxito gracias al trabajo que desarrolló su protagonista, la actriz Amybeth McNulty, quien saltó a la fama internacional con su interpretación de Anne Shirley.

Game Of Thrones, una de las series más épicas de todos los tiempos.

La joven hoy tiene 21 años y se catapultó al estrellato gracias a las tres temporadas que protagonizó Anne With An E entre 2017 y 2019. Su participación le valió no sólo millones de fans, sino también un fuerte reconocimiento dentro de la industria cinematográfica.

La intérprete, que se encuentra activa desde 2014, logró una enorme popularidad gracias a dicha ficción a partir de 2017, aunque pocos saben que una de las millones propuestas que le llegaron en su momento fue para protagonizar Game of Thrones.

Sin embargo, ella terminó rechazando el papel por una muy noble razón de la cual asegura no arrepentirse, ya que considera que de haber participado en el icónico programa de HBO hubiera traicionado sus convicciones.

¿De qué se trata? Amybeth McNulty siente que hubiera sido imposible forma parte de la serie porque se identifica a sí misma como una gran activista y defensora de los animales, y usar abrigos de piel iría en contra de sus creencias más profundas.

Amybeth McNulty protagonizó Anne With An E durante tres temporadas.

Cabe recordar que, en esta serie de novelas escritas por George RR Martin, las prendas hechas de pieles de animales fueron muy utilizadas por los personajes, ya que era una de las vestimentas más típicas de toda la ficción.