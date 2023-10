Gaby Spanic revela cómo es el hombre que le robó el corazón

A Gaby Spanic no se le borra la sonrisa del rostro. La actriz venezolana está muy enamorada e ilusionada con su nuevo romance. En una reciente entrevista para el programa de televisión “Siéntese quien pueda”, de la cadena Univisión, dio detalles sobre su vida amorosa.

La actriz más conocida por su papel en “La Usurpadora”, Gaby Spanic, señaló que está muy contenta con su actual pareja a quien conoció en las grabaciones del reality show “Secretos de villanas”, que iniciará una segunda temporada a partir del 26 de octubre por la plataforma Canela.TV.

Gaby Spanic está de novia.

“Yo nunca me he cerrado al amor y en este viaje de ‘Secretos de villanas’ conocí a un hombre espectacular y de repente nos fuimos a un barco y bueno pasaron muchas cosas, estábamos todas... Él estaba un poco tenso, no puedo contar muchas cosas pero le fascinó mi masaje", dijo con picardía Gaby Spanic.

Gaby Spanic señaló que su enamorado secreto tiene 36 años y no prepresenta ningún impedimento la edad, porque cuando se trata del amor hay que darle rienda suelta. “Es altísimo, es como un vikingo, yo dije 'yo quiero un hombre señor como Aquaman' y así me lo trajo'", dijo.

Gaby Spanic no piensa casarse por ahora.

Lo otro que aclaró Gaby Spanic sobre si volvería a casarse fue: "No, espiritualmente sí y que él viva en su casa y yo en la mía porque mi hijo es muy celoso. Él no conoce a ningún hombre que yo haya metido a la casa como pareja, no me gusta hasta que posiblemente sea algo muy seguro y uno vea la perspectiva que a lo mejor es una relación de años, pero mientras, que él vaya pagando los impuestos a ver cómo le va". señaló.