El gran sueño por cumplir que tiene Rosalía: “Me haría mucha ilusión ser..."

Luego de su ruptura con Rauw Alejandro, el pasado mes de julio, Rosalía decidió evitar los micrófonos y guardar un hermetismo absoluto. Sin embargo, recientemente la cantante fue tapa de la revista Vogue España, y allí se abrió como nunca antes para hablar de su gran sueño por cumplir: ser madre.

Rosalía evitó dar entrevistas hasta este jueves, cuando aceptó la propuesta de ser la tapa de la próxima edición de Vogue y romper el silencio. Si bien ya se había expresado a través de las redes, no había tenido contacto directo con la prensa y ahora se prestó a una dinámica charla con Penélope Cruz, quien en este turno hizo rol de entrevistadora.

Rosalía, la nueva tapa de Vogue España.

La charla que se produjo entre ambas estrellas españolas, conversando sobre su cercanía, sus carreras y más, hizo que la cantante pueda abrirse como pocas veces lo hizo y comience a explorar su costado más personal.

De acuerdo con ambas, sus caminos fueron unidos por Pedro Álmodovar. El director invitó a Rosalía a participar de su filme Dolor y gloria, y allí le tocó compartir el set junto a Penélope Cruz. Tuvieron buena química desde entonces, por eso la conversación fue fluida.

La intérprete de Despechá habló de todo, tocando primero su carrera, cómo fueron sus inicios y el apoyo de sus padres. Y en lo personal, si bien no habló de su ex ni de su ruptura, sí se animó a contar un deseo muy íntimo que tiene.

“Es una bendición mejorar la vida de los que tienes a tu alrededor y cuidar a los que quieres, en vez de centrarse en uno mismo. Es muy bonito. Me haría mucha ilusión ser madre algún día”, dijo.

Según cuenta, el amor de sus progenitores, el que la ha llevado a tener el deseo de ser mamá. “Mis padres siempre me han transmitido que con lo que eligiera que fuera a muerte, que pusiera todo mi ser, mi corazón y mi entrega, que no me quedara a medias”, relata.

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su ruptura en julio.

Y, obviamente, se muestra agradecida con ese apoyo: “Agradezco que nunca me dijeran que hiciera una carrera para tener una segunda opción más segura. Ellos apoyaron que quisiera ser artista desde el principio, tuve esa suerte”.

Desde que rompió con Rauw Alejandro, con quien llegó a estar comprometida, Rosalía ha estado sumergida en varios rumores de nuevos romances, pero ninguno confirmado. De todas formas, la intérprete de 31 años confía en que llegarán mejores cosas a su vida y ese deseo de ser madre poder cumplirlo en algún momento.