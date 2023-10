Alejandra Guzmán protagonizó un inesperado momento sobre el escenario

Alejandra Guzmán está celebrando sus 35 años de carrera y por ello lleva adelante una serie de conciertos donde incluye los temas “Yo te esperaba” y “Milagros”, dedicados a su hija Frida Sofía. Luego de no ser invitada a la boda de su sobrina nieta y ahijada Michelle Salas, la cantante brindó una presentación en el Arena Monterrey de Nuevo León, México, donde protagonizó un inesperado momento sobre el escenario.

Todo transcurría con total normalidad cuando de pronto se escuchó la pista del tema “Eres mi luz”, que estaba a punto de cantar, pero con su voz incluida, momento en el que estalló la artista, según se ve en el informe que fue compartido por el programa de televisión “Ventaneando” de TV Azteca.

Alejandra Guzmán protagonizó un momento particular sobre el escenario.

Y es que Alejandra Guzmán siempre ha peleado por cantar en vivo por respeto a sus fans, y de hecho, corrió el rumor de que canceló una gira con Fey porque esta última interpreta sus temas con playback.

Fue por ello que Alejandra Guzmán comenzó a reír y se dirigió a su público. “Miren, aquí no tenemos nada grabado. Ándale, aquí hay fantasmas. La verdad, ustedes saben cómo soy, honesta, trabajadora, como me enseñaron mi mamá (Silvia Pinal) y mi papá (Enrique Guzmán). Pero bueno, siempre habrá quien te quiera destruir todo lo que amas, como hace rato. Aunque haya puesto una grabación (e hizo una seña obscena con la mano derecha). No sé quién fue, pero lo voy a encontrar. Ha de andar por ahí una rata”, dijo la cantante sobre el escenario.

Alejandra Guzmán no quiere hacer playback en sus shows.

Tras ese inesperado momento, la cantante causó impacto al interpretar el tema “Yo te esperaba”, dedicada a su hija, y salió en letras grandes la palabra “Frida”, y cuando interpretó la canción “Milagros”; que habla de la reconciliación con su primogénita, se pronunció al respecto. “Creo en los milagros. Pienso que, para poder ver, siempre hay que pensar más, que querer ver para poder hacer las cosas”, expresó.

Al término del show, Alejandra Guzmán fue abordada por la prensa, pero se negó a hablar sobre Frida Sofía.