Qué respondió Megan Fox a los que critican a sus hijos que se visten con ropa de “nena”

Cuando los hijos reciben críticas, las madres son las primeras en contraatacar despiadadamente, en pos de defender a sus pequeños. Esto hizo Megan Fox, que respondió contundentemente a los que critican a sus hijos que se visten con ropa de “nena”.

Todo sucedió debido a los dichos de un director, productor y dirigente político republicano llamado Robby Starbuck, que mediante la red social X (antes Twitter), escribió una situación en la que critica a la actriz de 37 años exponiendo a los hijos que ella tuvo con su colega Brian Austin Green.

“Estos son los hijos de Megan Fox. Solíamos vivir en la misma comunidad cerrada y nuestros hijos jugaban en el parque. Vi a dos de ellos tener un colapso total diciendo que su madre los obligó a usar ropa de niña mientras su niñera intentaba consolarlos. Es puro abuso infantil. Recen por ellos”, escribió el político.

Por supuesto que Megan no iba a quedarse callada, y echando humo, fue que posteó la captura del tweet, adjuntándole su respuesta en la descripción con calificativos lapidarios para Starbuck. “La verdad es que no quiero darte la atención que quieres porque claramente eres una busca fama, pero déjame que te enseñe algunas cosas”, arrancó así un largo texto.

“Independientemente de lo desesperado que puedas llegar a estar en un momento dado por conseguir riqueza, poder, éxito o fama, nunca utilices a los nenes como palanca o moneda de cambio. Especialmente bajo excusas malignas y equivocadas”, disparó Fox.

Inmediatamente, sintió la necesidad de exponer la elección que había tomado respecto a cómo sus pequeños pueden autopercibirse. “Explotar la identidad de género de mis hijos para llamar la atención en tu campaña política te puso en el lado equivocado del universo”, explicó y solventó su determinación diciendo: “Muchas veces me quemaron en la hoguera insegura, narcisistas e impotentes hombres como vos y, sin embargo, sigo acá. Te metiste con la bruja equivocada”.

Pero no solo Megan se pronunció ante la acusación de Starbuck, ya que Brian Austin Green también salió en defensa de su pequeño Noah (10), Bodhi (9) y Journey (6) al hablar con el medio TM. “Solo hay pocas personas en el mundo que realmente puedan verificar o no si esta historia es cierta y puedo decirles con absoluta certeza que no lo es”, expresó.

Posteriormente, emitió un comunicado para finiquitar su intervención pública respecto a esta situación. “Esta persona que intenta afirmar que esto es cierto, es un ejemplo perfecto de alguien con motivos egoístas que no se preocupa por afectar negativamente la relación entre padres e hijos”, sentenció Green.