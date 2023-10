Quieren desenmascarar a Verónica Castro de la forma menos pensada

Justo cuando Verónica Castro cumple 71 años, la reconocida primera actriz mexicana está en el ojo del huracán. Y es que el escándalo vuelve a tocar su puerta, pues el diseñador Mitzy la amenaza con revelar algunos secretos que pondrían de cabezas el mundo de la famosa intérprete.

Este pleito entre el diseñador y Verónica Castro ya recorre las redes sociales y al parecer él tendría en sus manos unas fotografías que dan por cierto el romance entre la actriz y madre de Cristian Castro con Yolanda Andrade. En una entrevista con TV y Novelas el diseñador amenazó con ventilar todos los secretos si no se disculpa con él.

Verónica Castro en el ojo del huracán.

Según Mitzy, Verónica Castro se distanció de él hace unos años cuando lo acusó de quedarse con algunas de sus prendas. “Verónica me mandó seis maletas con ropa para venderla, pero yo estaba en Miami; cuando llegué a México ella dice que eran 12 maletas, pero no, eran seis, incluso tengo una lista con todo lo que me envió. Los vestidos espectaculares que yo le hice no los mandó, envió otros más sencillos, por eso le comenté que no se iban a poder vender”, dijo.

Mitzy está muy dolido porque lo acusó de “ratero”. “Dijo que le robé los vestidos, pero no es así. Vero vive en mi corazón, siempre le estaré agradecido por lo que hizo conmigo, ella me llevó a Televisa a trabajar ahí casi 20 años juntos, y cuando me señaló de ladrón me dolió mucho, porque yo la vestí desde antes de ser famosa, cuando no había dinero”

Mitzy y Verónica Castro hace muchos años en Televisa.

Lo único que quiere el diseñador es reconciliarse con Verónica Castro, pero a costa de sacar a relucir el pasado. “Lo que sí digo es que si no me atiende el teléfono, voy a abrir las maletas, y si las abro va a salir todo lo que hay guardado, contaré todos los secretos, por eso quiero que nos reconciliemos”, dijo.