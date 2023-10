¿Jomari Goyso le presentó un nuevo galán a Dayanara Torres?

La hermosa presentadora Dayanara Torres fue tapa de la portada digital del medio “People en Español”, donde por primera vez habló de su separación con el productor de origen brasileño Marcelo Gamma, con quien mantuvo una relación sentimental durante dos años y medio. En la presentación de esta información en el programa de televisión “Despierta América” de Univisión, el experto en moda y amigo de la exreina de belleza, Jomari Goyso, dijo que ya le había presentado a la puertorriqueña a un nuevo galán.

"Igual ya se lo ha presentado. Digo igual. Soy buen amigo de Dayanara". Sin embargo, el estilista más tarde aclaró que se trató de una broma haciendo alusión a lo que había declarado Dayanara Torres a “People en Español”. "Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Estoy feliz sola. Todo el mundo dice 'qué bueno porque te quiero presentar a alguien'. Yo digo 'no me tienen que presentar a nadie'. Estoy feliz, estoy disfrutando este momento. Me siento contenta. Creo que hice lo que tenía que hacer y en esta etapa de mi vida veo las cosas totalmente diferente a cómo las veía antes, así que feliz", expresó la ex de Marc Anthony.

Luego de dos años y medio de novia con el productor Marcelo Gamma, Dayanara Torres vuelve a estar soltera.

Asimismo, Dayanara Torres mencionó lo que debe tener el hombre que quiera estar con ella. "Tiene ser un hombre hecho y derecho. Que en este momento de su vida ya sepa muy bien su vida. Que me ame, que me trate como princesa ¿por qué no? Que me haga reír, muy, muy importante. Que no sea celoso, ni nada por el estilo. Que me quiere apoyar en mi carrera, que no me quiera cortar las alas, que me quiera ver brillar. Que nos apoyemos uno a otro a hacer lo que queremos hacer en nuestras carreras", dijo.

Dayanara Torres y el estilista Jomari Goyso comparten una estrecha amistad.

A pesar de su reciente ruptura con Marcelo Gamma, Dayanara Torres asegura estar atravesando por un gran momento personal y profesional, enfocada en sus sueños y en que sus hijos logren alcanzar sus metas.