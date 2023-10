Es hijo de dos leyendas, hermano de una estrella y se sumó a Marvel: quién es Wyatt Russell

Wyatt Russell es uno de los actores que recientemente se sumó al mundo de los superhéroes de Marvel. Se trata del hijo mayor de una de las parejas hollywoodenses más aclamadas y duraderas de la historia: Kurt Russell y Goldie Hawn.

Con 37 años, Wyatt Russell forma parte del universo cinematográfico de Marvel, está próximo a estrenar una película con su padre e integra la lista de los “nepo babies”. Pero, claro está, viene de una familia que respira arte y está desde hace tiempo dentro de la industria del entretenimiento.

Familia talentosa: Wyatt Russell junto con su hermana Kate Hudson y sus padres Kurt Russell y Goldie Hawn.

Y es que, sin ir más lejos, entre sus hermanos se encuentran Boston (hijo del matrimonio de su padre y la actriz Season Hubley), Oliver y la icónica Kate Hudson (frutos de la relación de su madre con el músico Bill Hudson).

¿Quién desconoce la historia de esta familia? Su padre Kurt Russell siempre será recordado por películas como La cosa (1982), su madre Goldie Hawn es una de las estrellas más aclamadas de los ‘80 y su hermanastra Kate Hudson es una estrella que, por mencionar un ejemplo, fue nominada a los Oscars por Casi Famosos (2000).

Pero en lo personal, Wyatt Russell no siempre quiso seguir el camino de la actuación de sus padres. En su familia hay, de todo, incluso productores y empresarios, por lo que al principio pensó que lo suyo era el deporte, precisamente el hockey sobre hielo.

Así fue como hace ya varios años desarrolló una carrera en dicha disciplina, siendo arquero en varios equipos tanto de Canadá como de Estados Unidos. Sin embargo, una serie de lesiones lo condenaron y lo obligaron a tomar otro camino.

Wyatt Russell se sumó a Marvel como el nuevo Capitán América en la serie de Disney+.

Y probó suerte en la actuación, donde le va muy bien. Con base en su experiencia, siente que no hay ninguna “magia” y que solamente se trata de “llegar a tiempo, conocer las líneas y ser una buena persona”. Comenzó apareciendo en algunos cortos y en 2014 adquirió popularidad al participar de 22 Jump Street, con Jonah Hill y Channing Tatum.

Pero su gran salto llegó en 2021 de la mano de Marvel. Fue cuando se incorporó a la serie The Falcon and the Winter Soldier, dentro de la cual personificó al nuevo Capitán América, siendo el sucesor de un ícono en el personaje, como lo es Chris Evans.