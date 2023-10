En medio de rumores de separación de sus padres, la hija de Daddy Yankee envía un triste mensaje

En las últimas horas surgieron fuertes rumores de separación entre Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, quienes se han dejado de seguir en sus redes sociales. Debido a esto, Jessaelys Ayala, hija del exponente del género urbano, llamó la atención de sus seguidores al publicar un triste mensaje a través de una de sus historias de Instagram. "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada", escribió Jessaelys, quien es muy cercana a sus padres.

En marzo de 2012, la influencer puertorriqueño había compartido un mensaje para celebrar el aniversario de sus padres. "Estoy tan agradecida con Dios por tener unos padres ejemplares como ustedes que siempre nos enseñaron las cosas más importantes en la vida como los valores, el respeto, siempre tener a Dios presente en todo, y siempre ser agradecidos por todo lo que tenemos. De verdad que no hay palabras para describir todo el amor que siento por ellos. Son lo más importante en mi vida", había escrito la joven.

El triste mensaje compartido por Jessaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee.

Jessaelys Ayala, es influencer de belleza y moda, y comparte en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, tutoriales de maquillajes, además de momentos que pasa con su familia en su día a día y viajes de vacaciones que realizan juntos.

Asimismo, la joven, homenajeó a Daddy Yankee por el Día del Padre con un emotivo mensaje. "Te amo con todo mi corazón. Eres el mejor papá que existe en todo el mundo. Siempre ejemplar, líder, amoroso, cariñoso y payaso. Eres lo máximo papi. Dios me bendijo con un padre como tú", escribió Jessaelys en aquel entonces.

Jessaelys Ayala es muy apegada a sus padres.

Hasta el momento, ni Daddy Yankee ni su esposa Mireddys González se han pronunciado sobre los rumores de separación que corren luego de que los fans se hayan percatado de que la pareja se haya dejado de seguir en sus respectivas redes sociales.