El paparazzi Jordi Martin asegura que Yailin “la más viral” estaría embarazada de Tekashi69

El paparazzi Jordi Martin sacudió al mundo del espectáculo internacional hace un año y medio cuando tiró la bomba afirmando que Gerard Piqué engañaba a Shakira con Clara Chía, información que luego desencadenó en una de las rupturas más sonadas de la industria. Ahora, el periodista español vuelve a dejar a todos con la boca abierta asegurando Yailin “la más viral” estaría embarazada de su novio el rapero mexicoestadounidense Tekashi69.

La cantante dominicana y su pareja han estado los últimos días envueltos en una polémica luego de que el cantante haya golpeados a unos productores de la dominicana y sea arrestado en República Dominicana.

Una fuente cercana a Yailin "la más viral" le reveló al paparazzi español Jordi Martin que la dominicana está esperando un bebé de Tekashi69.

Según Jordi Martin, quien el martes 17 de octubre participó en una entrevista en el Canal 1 de Colombia, recibió una llamada telefónica de parte de una fuente confiable cercana a Yailin “la más viral” para revelarle este tema tan importante.

"Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de Yailin, una íntima amiga suya y es la misma persona que hace unos meses me dijo que Yailin estaba con Tekashi. Me dice que Yailin está embarazada de Tekashi", dijo Jordi dejando sorprendido a todos los participantes del programa.

Si bien muchos dudan de esta información luego de todo lo ocurrido últimamente con la pareja, incluso también por los rumores de separación que rondan entorno a ellos, Jordi Martin confía en lo que le dijo su fuente. "Yailin no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo", expresó el también fotógrafo.

Yailin "la más viral" aún no se ha pronunciado al respecto de este tema.

Esta información compartida por el colaborador del programa de televisión “El gordo y la flaca” no ha sido confirmada ni desmentida aún por Yailin “la más viral”, quien hace unos días mostró a través de las redes sociales su apoyo a Tekashi69 luego de los graves hechos ocurridos en un estudio de grabación.

"Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre", dijo la cantante a través del periódico dominicano “De último minuto”.