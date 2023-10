Adamari López revela imágenes de cuando era muy joven y sus fans enloquecen

Hace unos días, la querida conductora Adamari Lopez compartió en sus redes sociales unas imágenes de cómo se vería en su adolescencia utilizando Inteligencia Artificial, aunque no quedó muy conforme con el resultado. "¿Ustedes creen que me parezco? Yo creo que no", mencionó en aquel momento. Ahora, la puertorriqueña publicó unas fotografías reales de cuando era muy joven con las que sus fans enloquecieron admirando su belleza.

Adamari López deslumbraba desde muy joven con su belleza.

Adamari López, a quien le encanta interactuar con sus fanáticos, compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 8,8 millones de seguidores, una serie de postales de sus años juveniles con las que quiso que sus admiradores comparasen con las anteriores reproducidas por IA.

Sin lugar a dudas, Adamari López siempre fue una de las mujeres más bellas de la industria del espectáculo.

"¿Se acuerdan de las fotos de IA que les mostré hace días? Esta era mi realidad para esa época ¿Notan la diferencia?", escribió la mamá de Alaïa para acompañar las nuevas postales.

Los fanáticos de Adamari López enloquecieron con las fotos de su juventud.

Esto provocó la reacción de sus fans que enviaron a Adamari su opinión al sobre su consulta. "Tú realidad es más linda que la realidad de la Al", "eras muuuuuuchísimo más linda que como te mostró la IA ... y sigues hermosa Ada queridaaa", "todos tenían razón mejor sin el AI, bellísima y de gran corazón", "te dije que eras mucho más bella que en la aplicación", "eres más bella en la vida real" y "claro que hay mucha diferencia, en vida real eres más linda", fueron algunos comentarios que recibió la carismática presentadora.

Adamari López recibió numerosos mensajes halagadores de parte de sus seguidores.

Asimismo, algunos fans recordaron su época de actriz de telenovelas. "Te cuento, yo te vi por primera vez en México en la telenovela Sin Ti, con Rene Strickler, me pareciste tan linda, tan menudita y con una belleza tan exquisita", "que hermosa, yo aún veo la novela Amigas y rivales, y sigues igual hermosa", "Amigas y rivales como olvidar esa novela! Desde esa novela me hice tu fans y te sigo! Pasan los años y sigues igual de bella" y "eres Ofelia de Amigas y rivales, bellas", escribieron sus admiradores.