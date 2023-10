Fernando Colunga dejó a todos mudos al hablar de su vida sentimental

A pesar de que Fernando Colunga es uno de los actores más conocidos en México y Latinoamérica, él prefiere mantener su vida privada lo más lejana posible de los focos mediáticos. Siempre ha sido discreto, no cuenta con ninguna red social y prefiere el anonimato, porque es lo mejor para su salud mental.

Sin embargo, Fernando Colunga fue entrevistado por la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube y tuvo la dicha de que el actor hablara por primera vez de varios aspectos de su vida sentimental como nunca antes lo había hecho ante una cámara.

Fernando Colunga habla de su relación sentimental.

“Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, me di cuenta de que no era el camino que yo quería tomar utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figura”, dijo Fernando Colunga.

De hecho, Fernando Colunga contó que se ha encontrado con periodistas en un avión o en otros sitios y él va acompañado de su mujer y le dicen “No te preocupes, no voy a decir nada, porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto“.

Mira el video

“Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen ‘es que debe tener algún misterio, algo esconde’, bueno está bien, algo escondo, pero no voy a tirar lo que es mío”, le dijo Fernando Colunga a Mara Patricia.