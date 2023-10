Britney Spears revela que tuvo un aborto de Justin Timberlake: "No quería..."

Por estas horas salieron a la luz nuevos detalles sobre The woman in me (La mujer que hay en mí), la obra que reúne las memorias de Britney Spears y que saldrá a la venta el próximo 24 de octubre. Dentro de los nuevos testimonios que se dieron a conocer, la intérprete habla de su romance con Justin Timberlake y un fuerte suceso: un aborto.

Muchos de los fans de Britney Spears aguardan con ansias el lanzamiento de su nuevo libro, en el que finalmente romperá con su silencio de años y hablará de todas las polémicas que giran (y giraron) alrededor de su figura.

Las memorias de Britney Spears prometen develar grandes secretos.

Una de las controversias principales que promete develar esta obra es la relación con sus padres, conflictiva y hasta en el algún punto sumergida en una batalla mortal que no parece tener punto de retorno. Pero la cantante de Sometimes tiene mucho más para contar.

Es que, dentro de las numerosas anécdotas y experiencias de su vida, se encuentra sus conflictivos romances. Y según un adelanto que se dio a conocer por estas horas, la intérprete abortó un hijo que esperaba junto a Justin Timberlake. El motivo habría sido que "él no quería ser padre".

Cabe recordar que Britney Spears estuvo en pareja con el también cantante entre 1999 y 2002. En ese periodo, la pareja tuvo un "descuido" que la artista recibió como "una sorpresa, pero no una tragedia".

"Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia. Pero iba a ser mucho antes de lo previsto. Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", cuenta la cantante en sus memorias.

Britney Spears y Justin Timberlake estuvieron juntos entre 1999 y 2000.

Britney Spears parece estar arrepentida de haber abortado en aquel entonces: "Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre".

Según reveló hace una semana el medio Page Six, Justin Timberlake ha estado muy preocupado por la publicación de estas memorias. Si bien hoy no tienen vínculo alguno, posiblemente este sea el motivo real por el cual el ex NSYNC habría estado tan inquieto.