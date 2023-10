Taylor Swift con el corazón en la mano por la decisión de uno de sus guardaespaldas

Al parecer uno de los guardaespaldas de Taylor Swift abandona la gira “The Eras Tour” y regresa a Israel para unirse como voluntario en las Fuerzas de Defensa de Israel en pleno conflicto en la Franja de Gaza. En su cuenta de Facebook publicó una foto vestido con uniforme militar y un contundente mensaje.

Este joven, del que se desconoce su nombre, fue entrevistado por el diario Israel Today y comentó que hace tiempo que vive en Estados Unidos y que había conseguido el trabajo de sus sueños, pero ahora no puede quedarse de brazos cruzados mientras su natal Israel entró en el conflicto.

El supuesto guardaespaldas de Taylor Swift que renunció a su trabajo.

Este joven, que se hizo famoso por un video en el que protege con esmero a la cantante Taylor Swift como uno de sus escoltas señaló: "Estoy con Israel... no debería tratarse solo de una persona. ¡¡¡Estoy con la humanidad!!!. Mientras un lado protege a los bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos", escribió.

Aunque algunos sostienen que simplemente es un joven que cumplió una función específica en la gira de Taylor Swift, también lo critican por incitar al odio. En un largo texto también señaló: "Sería un insulto para los animales de todo el mundo llamarlos animales, pero no son seres humanos. ¡¡¡Mataron y masacraron a familias en sus camas junto a las mascotas de la familia!!! ¡¡¡Y luego quemaron las casas!!!! Trate de imaginar que eso sucede en su propio vecindario, con sus vecinos de al lado o con una familia que conoce".

Taylor Swift retomará su "The Eras Tour".

Por último posteó a "no quedarse quietos y no hacer nada. No estar en el lado equivocado de la historia". y las críticas han sido imparables, pues insulta sin filtros al grupo árabe Hamas, aunque otros retratan su valentía con entusiasmo.