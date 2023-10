Tras la polémica con Carlos Adyan, Elizabeth Gutiérrez publica un amoroso mensaje en sus redes sociales

Hace unos días se desató una polémica cuando el conductor del programa “En casa con Telemundo” Carlos Adyan le reclamaba a Elizabeth Gutiérrez que “pase la página” con su expareja William Levy debido a las constantes publicaciones que realizaba la actriz en sus redes sociales, lo que provocó la contundente respuesta de la también empresaria que ahora envió un amoroso mensaje a través de sus historias de Instagram.

La semana pasada, Elizabeth Gutiérrez le puso un alto al conductor de Telemundo con una respuesta donde le aclaraba que no debía hablar de ella sin conocerla y tampoco sin saber cómo era la situación por la que atravesaba.

Elizabeth Gutiérrez envió un amoroso mensaje a su hijo Cristopher.

"Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es MÍA. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer", escribió Gutiérrez.

De esta manera, la actriz dejó de lado la controversia con Carlos Adyan y se enfocó en algo que le hace muy feliz. Así, Eli compartió un amoroso mensaje y un video de lo que para ella es realmente importante.

William Levy también felicitó a su hijo por un nuevo logro deportivo.

A estas publicaciones, se sumó desde su cuenta de Instagram William Levy quien también presumió orgulloso de un nuevo triunfo de su hijo Christopher. De esta manera, aunque de perfiles separados, ambos padres celebraron este logro familiar. "Mi lugar feliz, eres el mejor, Christopher", escribió Elizabeth Gutiérrez.

Mira el video

Por su parte, el protagonista de la telenovela “Vuelve a mí” felicitó a su hijo mayor con unas emotivas palabras. "¡Mi campeón! Estoy tan orgulloso de ti papi. El trabajo duro tiene su recompensa", expresó el actor cubano junto a una foto del joven beisbolista.

A pesar de no ser más pareja, Elizabeth y William demuestran que para sus hijos cualquier tipo de diferencias que tengan quedan de lado, y ambos están dispuestos a todos para apoyar como familia tanto a Christopher como a Kailey.