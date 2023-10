Kerry Washington reveló cuál fue el peor momento de su vida: “Pensé en el...”

Muchas estrellas de Hollywood pueden decir que, alguna vez en su vida, tocaron un fondo tan profundo del que no cabe explicación, ya sea antes o durante su carrera y fama. Esto pasó con Kerry Washington, que reveló cuál fue el peor momento de su vida.

La actriz nacida en el Bronx el 31 de enero de 1977 ha forjado una gran carrera desde muy joven gracias a la expresividad que si trabajo transmite, logrando personajes majestuosos como el de Della Bea, la esposa de Ray Charles en Ray, o el de Broomhilda en Django Unchained. Pero fue con Scandal donde pegó el gran salto, aunque el camino para llegar allí estuvo lleno de espinas muy dolorosas.

Kerry participó en una entrevista con Robin Roberts para el ciclo 20/20 de ABC donde contó por los trastornos que transitó durante su época universitaria, apoyándose en algunos pasajes de Thicker Than Water, el libro que publicó con sus memorias hace pocas semanas. “Utilizaba las herramientas del hambre, los atracones, la obsesión por el cuerpo y el ejercicio compulsivo”, reza.

El relato de Washington no se guardó absolutamente nada ni dio rodeos en lo que su desorden alimenticio provocó en ella. “Fueron pequeños actos de intentar destruirme a mí misma. (…) Había convertido en un ciclo tóxico de autoabuso”, fue contando en su relato.

“Podía sentir que el abuso era una forma de lastimarme realmente, como si no quisiera estar aquí. Me asustó no poder querer estar aquí porque tenía mucho dolor”, confesó, dando a entender que consideró seriamente el suicidio.

También contó que había cometido excesos y que supo hacer que no afecte su rendimiento académico. “Podría estar de fiesta toda la noche, beber, fumar, tener sexo y aun así presentarme y tener buenas notas. Sabía gestionar. Tenía un funcionamiento tan alto... y la comida me sacó”, confesó y agregó que “la dismorfia corporal, el odio al cuerpo estaban más allá de mi control y realmente me llevaron a sentir que necesitaba ayuda”.

Si bien dejó atrás esos comportamientos autodestructivos, aún tiene ciertas tendencias alimenticias, pero no como en esa época. “No diría que nunca me porto mal con la comida, simplemente es muy diferente ahora. No es al extremo. No hay idea suicida, ya no estoy ahí”, explicó.

“Aprender a amarme a mí misma y a mi cuerpo es un proceso que dura toda la vida. Pero definitivamente ya no lucho como antes. La terapia me ayudó a darme cuenta de que tal vez esté bien que comunique mis sentimientos. En lugar de literalmente llenarlos de comida, tal vez esté bien que me exprese”, reflexionó Kerry Washington, que a sus 46 años ya se encuentra en un plano diferente respecto a como lo estaba en su juventud.