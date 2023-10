Cuál fue el crimen que Sophia Loren cometió por el que fue declarada inocente 31 años más tarde

Hay celebridades que tienen anécdotas con las autoridades de lo más llamativas, pero nada se compara con el paso por la cárcel de Sophia Loren por un supuesto crimen que cometió y por el que fue declarada inocente 31 años más tarde.

La diva del cine italiano, nacida en Roma el 20 de septiembre de 1934, tuvo una prolífica carrera que fue reconocida por la Academia de Cine de Estados Unidos, tanto con un Oscar en 1962 como con una distinción honorífica en 1991. Pero también vivió un episodio muy llamativo con el fisco de su país.

Resulta que en 1973, el Ministerio de Hacienda de Italia se encontró con una supuesta evasión fiscal de un monto de 112 millones de liras en las cuentas pertenecientes a Loren. Debido a esto, en 1977 le cayó una condena de un mes de prisión efectiva que no podía eludir, causando un gran revuelo.

Luego de apelaciones y otros procedimientos, el encarcelamiento se hizo efectivo el 18 de mayo de 1982 a la mañana. En una cárcel de Caserta, muy cerquita de Nápoles, se congregaron periodistas de todo el mundo y también los admiradores de Sophia, que exigían su liberación.

Lo que también llamó la atención fue la forma en que la actriz arribó al establecimiento penitenciario, vistiendo un traje diseñado por Valentino y costosísimas joyas, que posteriormente debió entregar en la entrada.

La por entonces directora de la cárcel, Liliana Di Cristoforo, dedicó algunos pasajes en su libro Mujeres, rejas y delito. “Me sorprendió ver su delgadez y su estatura, acentuada por los altos tacones que llevaba y la hacían sobresalir por encima de todos los demás”, contó, así como también detalló cómo otras reclusas le pedían favores de lo más variados.

“Me he entregado para poder entrar en mi país. No es culpa mía si me encuentro en esta situación, porque no es que yo no haya querido pagar mis impuestos. Todos saben que fue un error de mi contador”, aseveró Loren en su momento. Esa seguridad se acompañó con una conducta ejemplar que le permitió obtener su libertad el 5 de junio de 1982, tras solamente 17 días de reclusión.

La sorpresa fue en 2013, cuando se comprobó que sus contadores habían presentado sus impuestos basándose en el 60 por ciento de sus ingresos, cuando el Ministerio de Hacienda exigía que se basara en el 70 por ciento. “Cuarenta años después, gané el juicio. ¡Yo había pagado todo lo que correspondía!”, exclamó Sophia Loren al enterarse de esta resolución que probó su inocencia.