Así fue el cambio físico que realizó Charles Shaughnessy después del éxito de La Niñera

Hay personajes que entraron por la televisión y se quedaron en el recuerdo de muchos televidentes a lo largo de las décadas, principalmente con aquellas tiras de los 90. Ya pasaron 30 años y son notorios los cambios físicos de estos, como el que realizó Charles Shaughnessy después del éxito de La Niñera.

Recordado por su papel del señor Maxwell Sheffield, el actor londinense de 68 años fue el mejor compañero de elenco que se le recuerde a Fran Drescher por la química que construyeron durante las seis temporadas que duró The Nanny.

Pero su carrera no se terminó ahí, ya que aquel trabajo lo agarró con 38 años y con casi diez de carrera gracias a Days of our lives, para soltarlo seis años después. Es por eso que apareció en más proyectos a lo largo del tiempo, principalmente en series de televisión y alguna que otra vez en películas para la pantalla chica.

Charles participó en varios proyectos de Disney, como Sabrina, la bruja adolescente, las películas Mom's Got a Date with a Vampire y Get a Clue, y hasta puso su voz en la caricatura Stanley. Ya adentrado el nuevo milenio, volvió a trabajar con Drescher en Living with Fran y consiguió a trabajar en tiras más adultas.

Hizo apariciones en Stargate SG-1, Veronica Mars, La Ley y el Orden, Mad Men y The Mentalist, mostrando su talento en proyectos y contextos más oscuros. Pero luego volvió como invitado a la productora del ratón para aparecer en un capítulo de Hannah Montana.

Los 2010 llegaron con papeles serios, pero episódicos, como lo fue el capitulo Amor Sanguíneo de CSI: NY, pero la comedia siguió siendo un lugar al que podía volver cuando quisiese, apareciendo en The Suite Life on Deck, Happily Divorced (otra vez con Drescher), Castle y Victorious, entre otras, para luego tener un parate de casi diez años.

Esa pausa se cortó cuando este año participó en el episodio llamado Suspicius Mind de la serie The Winchesters, que se emite por HBO MAX. Esta aparición fue llamativa para todos aquellos que se quedaron con el recuerdo de su trabajo en The Nanny, ya que su aspecto cambió a uno acorde a su edad, evidenciando el paso de los años.

Charles Shaughnessy es un actor con todas las letras que supo, gracias a su carisma, ganarse al público y, con su talento y versatilidad, mantenerse vigente por más de 40 años de carrera, la cual todavía está corriendo y no parece detenerse pronto.