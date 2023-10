Millie Bobby Brown reveló por qué quiere bloquear a su mamá en Tik Tok

La brecha generacional es más que notoria en las redes sociales por el tipo de consumo que cada etapa tiene, por lo que es natural que lo que le guste a los padres pueda no gustarle a los hijos. El mejor ejemplo de esto es Millie Bobby Brown, que reveló por qué quiere bloquear a su mamá en Tik Tok.

La actriz estrella de Stranger Things es una centennial nacida el 19 de febrero de 2004, mientras que su madre ya es toda una Generación X, así que es fácil esperar que haya diferencias en aquello que les guste. Y más cuando la joven se ha involucrado con causas que su mamá no hubiera pensado en su juventud.

Teniendo esto en cuenta, el consumo del entretenimiento puede tener puntos muy alejados de algún consenso, convirtiéndose en diametralmente opuestos. Esto se exacerba con las redes sociales, ya que al haber tanto para ver y que el algoritmo esté trabajando incansablemente para mostrarte eso que más estás viendo, marque las tendencias personales que, al momento de compartirlas, pueden no ser aceptadas.

Fue en este contexto que Mills, como suelen llamarla, contó una situación que le venía pasando con su madre respecto al compartir cierto contenido en redes sociales. “Casi la bloqueo”, le dijo a BuzzFeed indicándoles que ella fue la última persona que le mandó un meme.

Kelly, la mamá de Millie Bobby, no tiene descargada la app china de videos cortos, pero se las ingenia para mandarle videos de humor a costa de accidentes de animalitos, algo que no es para nada del agrado de la intérprete. Es por esto que no le quedó otra que poner la voz de alto.

“Tuve que plantarme y decirle: ‘No puedo permitir que esto siga así’. Esto no es normal, no lo normalicemos”, exclamó al medio y agregó que debido a esto, cada vez que abría la red social aparecían más videos de, por ejemplo, “cómo un auto atropellaba a un gato”.

Fue así que Millie pudo llegar a un acuerdo con Kelly para no discutir por estas cosas ni tampoco que su feed se llene de clips que no quiere ver. “Le dije que no quería que me enviara nada así nunca más. Y dijimos que solo me mandaría videos felices”, contó, dándole a la historia un final feliz.

Vivimos en un mundo donde las redes sociales ponen a prueba a los vínculos, pero esto también da la chance a hablar de esas cosas que hacen ruido de los seres queridos, ya sean amigos o familiares, y encontrar un punto de convergencia a pesar de las diferencias.