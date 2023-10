La producción de fotos hot de Denise Richards con su hija Sami Sheen

Tiempo atrás, Sami Sheen, la hija que Denise Richards junto con Charlie Sheen, causó un fuerte revuelo en los medios luego de anunciar su ingreso a una conocida plataforma de contenido erótico como lo es OnlyFans teniendo apenas 18 años. Mucha polémica giró alrededor de su caso.

Las críticas no tardaron en surgir, y no solo la adolescente fue víctima de comentarios maliciosos, sino que sus padres también se convirtieron en un blanco al que muchos medios y usuarios de las redes apuntaron, culpándolos de esto.

Denise Richards anunció una colaboración junto a su hija Sami Sheen en OnlyFans.

“Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad”, declaró Charli Sheen en ese entonces.

Las reacción por parte de Denise Richards fue diferente, ya que ella decidió respaldar la decisión de su hija de principio a fin, considerando que era una adulta para tomar las decisiones que creía mejor y dejando en claro que la acompañaría en cada paso.

“Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te quiero”, escribió la exmodelo en su Instagram demostrando su apoyo incondicional. “Estoy súper agradecida, tengo una madre que me apoya”, afirmó por su parte la joven, días después y en diálogo con TMZ.

El tiempo pasó y Sami Sheen se hizo una estrella reconocida dentro de OnlyFans. Sin embargo, este jueves la sorpresa fue mayor cuando la propia Denis Richards advirtió que hará una especie de colaboración junto a su hija para esta plataforma.

Sami Sheen ya es toda una estrella en OnlyFans.

“¿Mi mini yo @samisheen y yo, deberíamos hacer otra colaboración?”, preguntó la actriz a sus suscriptores, que pagan 25 dólares al mes para acceder a su cuenta. La publicación, que presentaba una foto del dúo madre-hija en pleno glamour con expresiones sensuales en sus rostros, despertó una nueva polémica.