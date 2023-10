La extraordinaria transformación física de Alex Rodriguez, el ex de Jennifer Lopez

En una reciente entrevista para el show de Jennifer Hudson, el ex de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, abrió su corazón y habló del cambio de vida que experimentó, lo que le llevó incluso a una extraordinaria transformación física.

El empresario reveló los motivos por los cuales se había descuidado físicamente y había perdido el rumbo, por lo que su imagen de hace tres años estaba muy alejada a lo que hoy se puede apreciar, mucho más esbelta.

Su novia, Jaclyn Cordeiro, ayudó a Alex Rodríguez a tomar un camino más saludable.

Y es que, la llegada de la pandemia en el año 2020 hizo que con el encierro y la incertidumbre se convirtieran en un año particular para Alex Rodriguez, en el que creo hábitos pocos saludables que le hicieron subir de peso y no estar en su mejor momento.

"Por esa época no sabíamos si íbamos a volver a ver a la gente, yo soy muy sociable, me encanta la gente. Además, estaba tan estresado de estar entre Los Ángeles y Miami, ser CEO de dos compañías, que me perdí un poco. Empecé a ganar peso y no me enfocaba en mi salud", reconoció Rodriguez.

La pandemia había llevado a Alex Rodriguez a aumentar de peso.

Es así que Alex se dio cuenta que necesitaba un cambio y orientación de alguien profesional, y como lo dijo en varias ocasiones, fue su pareja Jaclyn Cordeiro, quien es entrenadora física, quien lo ayudó a reformularse a su nueva versión. "Mi novia me dijo, 'tienes que tratar de estar en mejor forma'. Así que cambié mi rutina", reconoció.

Indudablemente, los cambios han sido impresionantes ya que no solo ha bajado notablemente de peso, sino que también lo ha hecho en lo personal, centrándose primero en él, en su salud y su bienestar. "Me levanto por la mañana y no miro el teléfono hasta mediodía. Estoy en el gimnasio a las 8, estoy dos horas, llego a casa, estoy en la sauna, hago estiramientos, medito. Y luego estoy en mi despacho desde las 12 hasta las 6 de la tarde, y regreso a casa", explicó de esta nueva etapa.

Sobre su nuevo estilo de alimentación, también ha cambiado de hábito. "He eliminado los filetes de carne un poco de mi dieta, y añadí 45 minutos de caminata diaria después de cenar, eso me ha ayudado mucho", finalizó Alex Rodriguez.