Así luce hoy Lola, la bella hija de Jason Momoa, a sus 16 años

Más allá de ser una de las estrellas más grandes del mundo Hollywood, Jason Momoa también es un hombre de familia que adora a sus hijos. El actor de Aquaman en el Universo DC es padre de dos, pero en este caso hablaremos de su hija mayor: Lola Iolani Momoa.

En 2005, Jason Momoa comenzó una relación con la actriz Lisa Bonet, ex de Lenny Kravitz. Aunque se creía que la pareja se había casado en 2007, no se casaron legalmente sino hasta octubre de 2017, ya siendo habiéndose convertido en padres por duplicado para ese entonces.

Lola, la hija mayor de Jason Momoa, ayuda a su padre en una coreografía.

La primera hija de la pareja fue Lola, que llegó a este mundo el 23 de julio de 2007. Luego, en diciembre del año siguiente (2008), le dieron la bienvenida al segundo hijo: Nakoa-Wolf.

La historia de amor entre los actores terminó en 2022, pero comparten buena relación por sus hijos. Cabe recordar que Lisa Bonet tenía una hija anterior, Zoe Kravitz, fruto de su relación con el cantante previamente mencionado y con quien Jason Momoa se lleva muy bien.

Respecto a la hija biológica, Lola creció muchísimo a través de los años y hoy es toda una adolescente que ya cumplió 16 años. El estirón que pegó por estos años es tremendo, y eso queda en evidencia en las fotos que ilustran esta nota.

Tiempo atrás, la joven fue furor en redes sociales por enseñar y guiar a su padre en unos pasos de baile que el actor hizo para la película Slumberland de Netflix. El intérprete subió varios videos de la niña en sus perfiles, y sus fans quedaron encantados.

Así luce hoy Lola, la hija de Jason Momoa que cumplió 16 años.

Hace unos años, Jason Momoa habló de algunas cuestiones que tienen que ver con el futuro de sus hijos dentro de la industria del entretenimiento, pero lo que más llamó la atención fue cuando habló de la posibilidad de que la adolescente comience a tener citas.

En una divertida entrevista con Kelly Clarkson, la presentadora le preguntó al actor si su hija ya había empezado a interesarse en el amor y el intérprete de Aquaman reaccionó con vehemencia: "¡No! ¡No! Lola es una santa... va a ser monja". Lola, la bella hija de Jason Momoa.