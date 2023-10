Elizabeth Gutiérrez recibe críticas por parte de conductores de Telemundo

Elizabeth Gutiérrez ha estado enviando en las últimas semanas unas seguidillas de mensajes en sus redes sociales que muchos ha interpretado son para el padre du sus hijos, William Levy. Si bien los comentarios de la actriz no fueron todos negativos ya que también compartió cosas positivas hacia su expareja, esta polarización en sus escritos ha provocado que los conductores del programa “En casa con Telemundo” la critiquen.

Fue así que el conductor Carlos Adyan habló sin filtro sobre los mensajes de Elizabeth Gutiérrez y dio su opinión. "Ella sabe todo y está perdonando que el hombre haga la cantidad de cosas que ha hecho, entonces la que está mal ahora es ella, él lo ha dejado muy claro en su cuenta de Instagram, que está soltero, no le da repost a las cosas que pone ella, no le sigue el juego. Entonces, ¡ahí no es mamacita! Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación. Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página. Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir", expresó Adyan.

Los conductores de Telemundo criticaron a Elizabeth Gutiérrez por sus constantes mensajes dirigidos supuestamente a William Levy.

Por su parte, la otra conductora del programa “En casa con Telemundo” Aleyda Ortiz, coincidió con su compañero de trabajo. "A mí en lo personal, pienso que hay que pasar la página y enfocarse en otras cosas, y llega un punto en que, si todo el mundo te está diciendo una cosa y aunque tú pienses otra, tienes que detenerte a pensar, '¿qué no estoy viendo del panorama completo? Estoy ciega, estoy traumatizada', a veces puede pasar. Me daría mucha lástima que ella no sea feliz, yo como mujer, la quiero ver feliz", dijo la puertorriqueña.

Elizebeth Gutiérrez y William Levy mantienen una excelente relación.

Por otro lado, se encontraba en el set de invitada Chiky Bombom, quien es compañera de Elizabeth Gutiérrez en el programa “Ojos de mujer” y no pudo evitar dar su opinión sobre el tema en cuestión. "La única que sabe si es feliz o no es ella, la que sabe por qué aún ha permanecido en esa relación es ella. Créanme, ella no es ciega, ella sabe todo. Todo lo que ella postea no se trata de él", aclaró Chiky.

Cabe destacar que la historia de los posteos de Elizabeth Gutiérrez siempre han dada que hablar, y justamente ahora, hace unos días, William Levy también envió unos enigmáticos mensajes en sus redes sociales que no pasaron desapercibidos por nadie.