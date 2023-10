El acercamiento de Jada Pinkett con Chris Rock tras separarse de Will Smith

Los Premios Oscar 2022 quedarán enmarcados por una bochornosa y muy comentada escena: la bofetada de Will Smith a Chris Rock luego de que este último realizara una broma (de poco buen gusto pero dentro de su show de discurso) sobre Jada Pinkett Smith -esposa del actor- y la alopecia femenina que padece.

Este controversial episodio que generó dividió a la sociedad volvió a ser recordado por estas horas, luego de que Jada Pinkett confiese que lleva siete años separada de Will Smith, y que sostuvieron las apariencias como parte de una "sociedad" que buscaron mantener.

La recordada bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscars.

Ahora la actriz aumentó la apuesta, confesando que Chris Rock la invitó a salir tras los rumores de un posible divorcio de su actual esposo, pero que este coqueteo ocurrió mucho antes de la polémica cachetada. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna infidelidad?

La también productora y directora que está próxima a lanzar su libro de memorias Worthy, contó en una entrevista para People que no volvió a hablar con el comediante desde el desafortunado evento de los Oscar del año pasado.

Sin embargo, aseguró que previamente recibió una llamada de Chris Rock cuando este pensó que estaba separada del famoso actor. “Creo que todos los veranos salían informes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y ese verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar”, dijo ella.

“Me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Él me dijo: ‘Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?’. Yo le dije: ‘No. Chris, esos son sólo rumores’. Estaba horrorizado. Y se disculpó muchísimo y eso fue todo”, contó Jada Pinkett.

¿Qué pasó entre Chris Rock con Jada Pinkett y Will Smith?

Si bien esta historia no parece haber tenido mayores consecuencias, tuvo mayores consecuencias, la anécdota develó también la complicada y peculiar relación que la actriz y Will Smith tenían desde tiempo atrás con Chris Rock.

Todo eso se suma a los viejos rumores que circulan de la pareja hace tiempo, desde tener una relación abierta hasta las múltiples infidelidades que habrían cometido. Así, este capítulo sigue abriendo variables alrededor de este matrimonio, que ahora comprendemos que durante los últimos siete años fue una pantalla.