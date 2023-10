Toda una farsa: Jada Pinkett confesó que está separada de Will Smith desde hace 7 años

Durante la jornada de este miércoles se dieron a conocer una serie de entrevistas de Jada Pinkett Smith en las que revela que lleva separada de Will Smith desde 2016. De esta forma, se terminan blanqueando las sospechas que desde hace ya varios años se rumoreaban.

En conversación con People Mag y Today, Jada Pinkett sorprendió a todos luego de confesar que ella y Will Smith se encuentran separados desde hace siete años. Sin embargo, el dato más sorprendente fue la explicación de por qué venían sosteniendo la fachada del matrimonio.

Jada Pinkett y Will Smith están separados hace siete años.

La actriz de 52 años, que siempre negó llevarse mal con su marido, dejó en evidencia que en todo este último tiempo en el que se mostró junto al actor fue parte de una especie de "sociedad". Básicamente, acordaron mantener las apariencias.

Sin ir más lejos, la noche que Will Smith le pegó la histórica bofetada a Chris Rock en los Premios Oscar, la pareja tampoco estaba pasando su mejor momento, lo que sorprende por cómo se mostraron juntos aquel día.

Llamativamente, en las entrevistas la mujer admite que en ese momento se sorprendió por la actitud de su esposo y pensó que todo se trataba de una parodia armada de antemano. Todo fue confuso en aquella ceremonia.

Durante el programa Red Table Talk, la productora admitió tener un romance con August Alsina, un amigo de su hijo, algo que dejó a todos impactados. Desde hace tiempo se habla de que esta pareja no era tan perfecta como lucía.

Jada Pinkett y Will Smith están casados hace 26 años.

Ahora, a unos días de que se publique su libro de memorias, Jada Pinkett detalló que aunque no hubo un divorcio oficial, llevan vidas separadas desde el 2016. Durante una reciente entrevista a NBC News, insistió en que son socios.

“Hemos estado trabajando conjuntamente de una forma dura para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, cómo ser socios”, lanzó. Desde hace tiempo se venían filtrando varios rumores sobre el matrimonio.

También explicó que no hablaron de la separación por no saber cómo reaccionaría el público: “Aún no estábamos listos. ¿Cómo le presentamos esto a la gente? No nos habíamos dado cuenta de eso”, relató.

"Se fracturó... por muchas cosas. Creo que cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que la otra persona debería ser", aseguró Jada Pinkett, confirmando que la separación y una historia de amor lejos de ser perfecta.