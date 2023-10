Maluma acosado: una fan le tocó los genitales y su reacción fue letal

Maluma es sin dudas no solo uno de los grandes pilares de la musica latina sino también uno de los hombres más codiciados de la industria. Y por estas horas se volvió tendencia en las diversas redes debido a que protagonizó un incómodo momento, casi al borde del acoso, mientras saludaba a unas fans.

Todo esto se dio delante del ojo público, mientras salía del escenario y guiado por un camino protegido entre vallas y sus custodios. En medio de todo esto lo de siempre: muchos flashes, gritos, celulares filmando y varias seguidoras alocadas por la presencia del colombiano.

Fue entonces cuando, en medio del alboroto de salida, las personas que se encontraban en el lugar no aguantaron la emoción y comenzaron a palparlo, lo que nadie creía era que una de ellas se atrevería a tocar sus partes íntimas.

A su vez, la reacción de Maluma ante el incómodo episodio se viralizó rápidamente. Y es que en el video se ve cómo cambia su expresión de inmediato, de una sonrisa a un rostro mucho más serio y mirando fijamente a su seguidora.

Es evidente que este episodio le ocasionó un gran malestar al cantante. Y es que, más allá de hacer gala y venderse como un sex symbol, a nadie le gusta que tomen por sorpresa como sucedió en esta oportunidad y delante de todos.

Muchos usuarios, al ver el video, consideraron que se trató de un acto de acaso. A su vez, destacaron que este tipo de situaciones no se pueden seguir repitiendo, mientras que creen que si hubiese sido todo lo contrario, posiblemente las acusaciones para el colombiano serían bastante delicadas por lo que habría hecho.

El momento en el que Maluma se enfada por el toqueteo de una fan.

“¡Eso es acoso! ¡Que falta de respeto! Pero si él le hubiera hecho eso a ella, seguro lo demanda”, “Pero si fuera Maluma ya tendría denuncia y las redes desbordadas” y “Qué atrevida, si hubiera sido al contrario, hay estuviera hasta demandando por acoso sexual“, fueron algunos de los comentarios en redes.