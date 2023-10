Juanes revela el momento más difícil de su vida que casi lo hace abandonar su carrera

Con 36 años de carrera profesional sobre sus espaldas, Juanes es uno de los artistas latinoamericanos más destacados de la industria musical internacional. Sin embargo, para llegar a disfrutar del éxito de hoy, el compositor ha tenido que sortear muchos obstáculos personales y profesionales, y uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar en su vida fue mudarse a Estados Unidos para probar suerte luego de la disolución de su banda, con la que estuvo durante 12 años, hecho que casi hizo que dejara la música.

Juanes reveló lo complicado que fue este momento para él en el podcast “Time to Walk” de Apple Fitness +. "Dije 'bueno, okey. Voy a ir a Estados Unidos'. Me mudé a Los Ángeles. Solo sentí que esa era la ciudad en la que necesitaba estar. Pero mis primeros dos años en Los Ángeles fueron muy complicados para mí, muy difíciles, dos de los años más difíciles de mi vida, para ser honesto. Estaba solo. Fue duro para mí. Encontré como un pequeño motel. Estaba muy deprimido, por cierto. Así que solía cerrar todas las cortinas. Entonces la habitación estaba muy oscura, y pasaba la mayor parte del día sentado en la cama escribiendo música, componiendo canciones, practicando, escribiendo letras", dijo el cantante.

Juanes estuvo a punto de largar su carrera musical.

Es así que el colombiano estaba perdiendo las esperanzas, pero su madre, Alicia Vázquez, lo seguía animando. "Cuando estaba tan cansado, solía salir a caminar y decir, 'por favor, Dios, ayúdame. Necesito ser fuerte aquí. No quiero fracasar. Quiero seguir adelante'. Solía llamar a mi mamá por cobrar, cada domingo, y ella me preguntaba cómo me sentía. Y, en algún momento, dije 'mamá, no sé, creo que me voy a regresar porque ya terminé. Me voy de regreso a Colombia. Eso es todo'. Pensé que iba a decir 'regresa ahorita'. Ella dijo lo contrario. Dijo: "No, espera. Tienes que tener fe. Tienes que creer en ti mismo. Tienes que seguir intentándolo". Y, yo estaba como: ¿Okey, entonces cuál es el plan? ¿Qué voy a hacer?", relató Juanes.

Lo cierto es que la desesperación se estaba apoderando del cantante y suplicaba al creador que lo ayudara a salir adelante con su proyecto musical. "Recuerdo cuando caminaba, y, quiero decir, para ser honesto, casi estaba llorando pero rezando y diciendo 'Dios, tienes que ayudarme con esto. Necesito ser fuerte y seguir adelante. Necesito trabajar más. Necesito hacer otra canción nueva. Tal vez esa sea la que necesito'", confesó el compositor de “La camisa negra”.

Juanes es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional

La vida de Juanes dio un giro favorable cuando se cruzó con una figura de la industria musical muy importante. "Y luego un día, me puse en contacto con Gustavo Santaolalla, que es un productor de Argentina. Entonces, cuando escuchó mis maquetas, le gustaron y me devolvió la llamada. Y todo cambió para mí. Recuerdo, cuando recibí esa llamada de Gustavo, hombre, estaba llorando. Y muchas cosas pasaron. Me dieron dinero solo para comprar comida y me dieron un apartamento. Estaba como viviendo un sueño. Y luego grabamos mi primer disco en solitario", contó el colombiano.

Superada esa difícil experiencia inicial, Juanes se ha convertido en uno de los artistas más importantes del mundo, y todo lo vivido en ese tiempo ha quedado como una anécdota más.