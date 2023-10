En medio de rumores sobre un supuesto romance, Geraldine Bazán rompe el silencio y habla sobre su relación con el empresario Giovanni Medina

Recientemente, Geraldine Bazán tuvo un encuentro con la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México donde fue cuestionada sobre su supuesto romance con el empresario Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde con quien tiene un hijo en común, Emmanuel, de 8 años.

En principio, la actriz mexicana trató de evitar el tema. "De mi vida personal no les platico mucho", dijo. Sin embargo, los representantes de los medios de comunicación insistieron hasta que la ex de Gabriel Soto rompió el silencio y se refirió a su relación con Giovanni Medina.

Geraldine Bazán asegura que solo es amiga del empresario Giovanni Medina.

Consultada por el programa “Despierta América” de Univisión, Geraldine Bazán comentó como se conocieron con el empresario. "Nos conocemos hace tiempo. Nos conocimos en una fiesta infantil siendo papás. Nuestros niños se llevan muy bien y la verdad es que a mí me ha, no sorprendido porque siempre lo he sabido, pero de verdad es un gran papá. Es súper dedicado con Emmanuel", expresó.

Por otra parte, la mexicana habló sobre el hijo de Giovanni Medina, de quien tiene las mejores referencias. "Emmanuel es un niño súper educado, súper amado, querido, cuidado. No tengo nada más que contarles", dijo la actriz.

Giovanni Medina es la expareja de Ninel Conde, con quien tuvo un hijo en común llamado Emmanuel, de 8 años de edad.

Si bien Medina y Bazán han sido captados en el aeropuerto y cenando juntos, la actriz ha querido restarles importancia a estos encuentros. "Ustedes siempre le ponen fuegos artificiales donde no hay y hacen chismes donde no hay. No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años", dijo dirigiéndose a los dichos de la prensa.

Por su parte, Giovanni Medina dijo en una entrevista con el programa “Despierta América” de Univisión que es muy celoso de su privacidad. "Yo la verdad nunca he hablado fuera del tema de la mamá de mi hijo, que es una mujer muy importante en mi vida, fuera de eso nunca he hablado de nadie. Mi prioridad es mi hijo y mi trabajo", concluyó.