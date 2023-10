Manuel Turizo amenaza a un fan en pleno concierto

A pesar de que los conciertos son los momentos donde los artistas se encuentran con sus seguidores cara a cara y puede interactuar en vivo con ellos de una forma directa, en algunas ocasiones se presentan situaciones incómodas como las que protagonizó el cantante Manuel Turizo durante su última presentación donde amenazó a un fan en pleno concierto.

Y es que se vivieron momentos de tensión durante el show que el colombiano ofreció en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde las personas presentes no dejaban de usar sus teléfonos celulares. Ante esto, el cantante les pidió que los guardaran para que puedan disfrutar del concierto, e incluso amenazó con retirarse si no le hacían caso.

Manuel Turizo estalló contra sus fans.

"Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular. Guarda, guarda, guarda, si no, no lo guardan, cantamos ni un carajo y me voy ya de aquí", se ve al artista decir en varios videos viralizados en las redes sociales.

Mira el video

Como uno de los asistentes seguía con el teléfono, el famoso se acercó y le pidió directamente que hiciera caso a la petición. "Hey pana, si no guardas ese celular, nos vamos ya mismo", lo amenazó Manuel Turizo.

Manuel Turizo abandonó el escenario en pleno concierto en Neva Jersey, Estados Unidos.

Como el fanático no hizo caso al pedido del cantante, el colombiano se retiró del escenario, por lo que los usuarios reaccionarion por lo ocurrido. "¿Y es que las entradas las regalan? Cada quien pagó puede hacer lo que quiera y tener un recuerdo para eso pagan", "Manuel Turizo muy grosero pana", "eso pasa por idolatrar a esos artistas. ¿Acaso él no debe dar un show? Falta de profesionalismo" y "la verdad los artistas no tienen una carrera, porque si se le llama carrera profesional cantar con autotune no es talento", fueron algunos comentarios negativos que recibió Manuel Turizo, quien aún no se ha pronunciado al respecto.