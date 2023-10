Jada Pinkett confiesa que hace 7 años está separada de Will Smith

El mundo del espectáculo quedó sorprendido cuando esté miércoles, Jada Pinkett confesó en un adelanto de una entrevista para la cadena estadounidense NBC News, que su esposo Will Smith y ella llevan 7 años separados, aunque todavía no han formalizado su divorcio.

En la conversación con la periodista Hoda Kotb, Jada Pinkett reveló que la pareja no había hecho pública su separación por que no estaban “listos todavía”, y aunque no dieron el paso definitivo para divorciarse, llevaban “vidas completamente separadas” desde 2016”.

Jada Pinkett y Will Smith asistían a todos los eventos públicos como pareja a pesar de que estaban viviendo vidas completamente separadas.

Pinkett, de 52 años, y Smith, de 55, están casados desde 1997, y a pesar de haber vivido de esta manera durante tantos años, han seguido manteniendo una imagen pública de pareja unida, asistiendo a eventos juntos sin que nadie se percatara de lo que estaba ocurriendo puertas adentro en la relación.

Por otro lado, Jada Pinkett Smith, en una entrevista con en medio “People”, reveló que cuando Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock en el escenario de la gala de los Oscar por un chiste sobre la alopecia de la actriz, la pareja ya llevaba seis años separada. Así también dijo que al principio pensó que el bofetón era parte del show. "Pensé: 'No hay manera de que Will lo golpee'. No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia", expresó Jada.

Jada Pinkett y Will Smith se casaron en 1997.

La entrevista es parte del libro autobiográfico de Jada Pinkett titulado “Worthy”, que será lanzado el próximo 17 de octubre, donde habla de su vida fuera de los escenarios y de cómo llegó a Hollywood luego de vender drogas por las calles de Baltimore. Asimismo, se refiere a su matrimonio con Will Smith. "Hemos estado haciendo juntos un trabajo muy duro. Simplemente nos amamos profundamente y vamos a descubrir cómo es eso para nosotros".