El increíble cambio físico de Kate Moss a punto de cumplir 50 años

Kate Moss, la icónica supermodelo británica, está a punto de cumplir 50 años y su transformación física a lo largo de los años es simplemente asombrosa. Desde sus inicios en la industria de la moda hasta convertirse en un verdadero ícono, ella no ha asimilado este tiempo. “No, no lo pienso. No siento que tengo 50 años”.

Cuando Kate Moss irrumpió en la escena de la moda en los años 90, su aspecto era fresco y juvenil. Con su figura delgada y su rostro anguloso, en un cerrar y abrir de ojos se convirtió en una musa para diseñadores y fotógrafos. Su estilo era único y su actitud desenfadada la catapultaron al estrellato, convirtiéndola en una de las modelos más reconocidas y solicitadas del mundo.

Así luce Kate Moss a sus 49 años.

Sin embargo, a medida que los años pasaban, Kate Moss comenzó a enfrentarse a los desafíos propios del envejecimiento. Aunque siempre ha sido conocida por su estilo de vida poco convencional y sus fiestas salvajes, con el tiempo se dio cuenta de que necesitaba hacer algunos cambios para mantenerse saludable y radiante.

Kate Moss fue un ícono de los noventa.

Hace poco Kate Moss confesó que no está lista para afrontar medio siglo de vida. “Todavía fumo de vez en cuando. He oído que la piel cambia mucho cuando dejas de fumar, pero no he dejado de fumar todavía… por ahora”. Lo que nunca se escuchará de su boca es si ha utilizado botox, pues el cambio en su rostro ha sido tremendo.

Otros de los rituales que hace Kate Moss pertenecen a la filosofía ayurvédica: se baña bajo la luz de la luna para absorber su energía e inicia su día con 10 minutos de meditación. Sus lemas favoritos son: “Entregarse a lo desconocido” y “Creer en la interconexión de todas las cosas, abre caminos”.