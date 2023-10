Tremenda revelación: Florinda Meza dijo la verdad sobre el por qué no se están transmitiendo los programas de Chespirito

Florinda Meza, conocida por interpretar a Doña Florinda en la serie mexicana El Chavo del Ocho, hizo una tremenda revelación sobre el porqué no se están transmitiendo los programas de Chespirito, su esposo, en la televisión actual. A través de un comunicado, la popular actriz dejó a más de uno con la boca abierta.

El comunicado que realizó Florinda Meza habla sobre un rumor que cada vez cobra más fuerza en México y en la farándula latina. El mismo decía que ella no quería que se transmitieran los programas de su difunto esposo Chespirito. Es por eso que apareció ante las cámaras para aclarar esta equívoca versión.

Mira el video

“Estos rumores no son verdades, es total y absolutamente mentira, yo sí respeto todo el legado de Roberto, yo sí respeto y amo al público de mi Robert, nosotros amábamos nuestra profesión. En segundo lugar, yo sí soy colaboradora literaria de los programas, yo sí negociaría por mi trabajo, porque además, fui intérprete múltiple de los mismos”, comenzó diciendo Florinda Meza.

“En tercer y muy importante punto, una herencia del talento de Roberto Gómez Bolaños no es solamente un regalo, sino una gran y valiosa responsabilidad. En cuarto sitio, el comprador ha intentado por cuatro ocasiones hacer la transacción por la que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones, son para eso, para llegar a un acuerdo, o sea, no he sido yo quien dijo no, o sea que pregunten a quién tengan que preguntar”, finalizó Florinda Meza.

Florinda Meza junto a Roberto Gómez Bolaños.

Este video rápidamente se viralizó en la red y causó una gran admiración por sus seguidores que quieren ver y disfrutar de su actor favorito de series. Sin lugar a dudas, este clip dará mucho de qué hablar y busca avanzar con las negociaciones que impiden que se emitan los programas de Chespirito.