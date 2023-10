El vestido de la Reina Letizia que repite por séptima vez y enamora a todos

La Reina Letizia fue la oradora principal en el acto en Madrid por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. En un día fresco y soleado en la capital madrileña, la soberana optó por un vestido verde con estampado paisley de manga larga y escote cruzado del diseñador Sandro Paris.

Esta es la séptima vez que la Reina Letizia utiliza este vestido sin complejos. El atuendo que eligió para esta ocasión no pasó desapercibido, ya que es uno de los más alabados de su armario. La primera vez que lo estrenó fue en diciembre de 2018 para asistir al segundo Congreso “La voz de las mujeres rurales en el mundo” y desde ese día se convirtió en uno de sus favoritos.

La Reina Letizia deslumbró con este atuendo de Sandro Paris.

Y es que la Reina Letizia guarda un especial agrado por este vestido. Le fascina el diseño y su colorido. De hecho, su amiga, la periodista Sonsoles Ónega también tiene uno que sacó a relucir cuando era parte del equipo de Telecinco en el programa “Ya es mediodía”.

Desde el 2019, para acá, la Reina Letizia ha lucido este vestido en distintas ocasiones, siempre cuando haya buen tiempo para no tener que ponerse un abrigo. Solamente en el 2022 lo dejó guardado en el armario. Además, lo combina con accesorios de Carolina Herrera y zapatos destalonados.

La Reina Letizia no duda en llevar este atuendo, pues es uno de sus favoritos.

Sin dudas, la Reina Letizia lució perfecta en el encuentro con el lema “Salud mental, salud mundial: un derecho universal” y hasta se atrevió a rapear varios versos de la canción “No es egoísmo” del rapero El Chojin. “Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato”.