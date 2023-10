Caitlyn Jenner cuenta cómo fue la filtración del video hot de Kim Kardashian

Cuando se filtró el video hot de Kim Kardashian en pleno 2007, Caitlyn Jenner, antes William Bruce Jenner, estaba casado con Kris Jenner, madre de la magnate y modelo de Skins, y simplemente le dio la espalda al enterarse de todo el drama en el que estaba envuelta la hija de su esposa para aquel entonces.

Así lo confirmó Caitlyn Jenner en la serie documental de tres partes de Sky House of Kardashian. "Kris nunca me habló de eso. Yo nunca hablé con Kimberly sobre eso. No sé qué pasó ni por qué pasó, pero lo que sea que esté pasando, no sé qué es y voy a ir al campo de golf", dijo en ese momento tan espantoso.

Caitlyn Jenner no se asombró con la filtración del video hot de Kim Kardashian.

"Para ser honesta contigo, simplemente me mantuve al margen", señaló Caitlyn Jenner de 73 años, y agregó que no tenía idea si Kim Kardashian y Kris Jenner habían hecho una operación en conjunto para que saliera publicado el video hot. "Nunca, nunca tuve esa conversación, o quise tener esa conversación".

Y es que todo parecía encajar, pues el video hot de Kim Kardashian, que hizo cuando estaba saliendo con Ray J, justamente se filtró unos meses antes del estreno de Keeping Up With the Kardashians. La polémica sirvió para levantar la audiencia en el primer episodio y Kris Jenner decía: "Cuando escuché por primera vez sobre el video de Kim, como su madre, quería matarla. Pero como su mánager, sabía que tenía un trabajo qué hacer y realmente solo quería que ella lo dejara en el pasado".

Kim Kardashian desearía que no existiera ese video.

Cuando el programa terminó en 2021, después de 20 temporadas, Kim Kardashian señaló que ese video hot fue algo estúpido y el público siempre lo tuvo presente en sus cabezas, a pesar de que ella creció y tuvo una exitosa carrera como estrella de reality y empresaria. "Eso es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida", compartió la futura abogada de 42 años durante el especial de reunión del show.