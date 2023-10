Así está hoy la Sasha Meneghel, la bellísma hija de Xuxa

Si bien su boom en los medios tuvo lugar hace ya varias décadas, Xuxa sigue siendo una de las figuras artísticas más importantes de Brasil. Pero más allá de su extensa carrera profesional, en lo que respecta a su vida privada hace ya varios años se convirtió en madre de una hija, Sasha Meneghel.

Cantante, conductora, actriz y hasta modelo, la icónica presencia de Xuxa y el nombre que se ganó dentro del mundo del espectáculo lo dicen todo. Es por eso que cada detalle que gira alrededor de su vida genera interés absoluto.

Sasha Meneghel, la única hija de Xuxa, cuando era pequeña.

A lo largo de su vida sentimental, la estrella brasileña ha sido protagonista de varios romances pero sólo una vez dio el importante paso de decidir ser madre. Fue fruto de su relación con el actor Luciano Szafir, uno de los grandes amores de su vida.

Fruto de esta relación, La reina de los bajitos dio a luz a una niña el 28 de julio de 1998. Hablamos de Sasha Meneghel, que rápidamente se hizo reconocida por ser hija de una verdadera estrella. Desde que nació estuvo bajo la lupa de todos.

¿A qué se dedica Sasha Meneghel? La heredera de Xuxa estudió moda en el Parsons The New School for Design de Nueva York, ciudad en la que vivió durante varios años mientras se formaba a nivel profesional. Luego regresó a su Brasil natal, donde hoy es una destacada modelo e influencer.

Belleza, elegancia y mucho carisma, caracterizan a la hija de la famosa, siguiendo gran parte de los pasos de su madre pero con un perfil mucho más bajo. Además, no quiere que la fama de su madre influya en sus oportunidades laborales.

Madre e hija: Xuxa y Sasha Meneghel deslumbran en las redes.

Sasha Meneghel reúne más de 8.4 millones de seguidores en Instagram, compartiendo fotos y videos de todo lo que vive. Impone tendencia con los outfits que utiliza y lo muestra en sus perfiles, además de subir muchas imágenes junto a su madre.